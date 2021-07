Olivia Wilde și Harry Styles, surprinși în ipostaze tandre în vacanță

Dacă până acum existau doar zvonuri cu privire la relația lui Harry Styles cu Olivia Wilde, ei bine, acum paparazii au obținut dovezi clare. Cei doi se află de mai bine de o săptămână în Toscana, acolo unde se bucură de o binemeritată vacanță.

Dacă în urmă cu o săptămână Olivia și Harry au fost văzuți plimbându-se pe străzile din Porto Ercole, zilele acestea cei doi au fost surprinși în timp ce se bucurau de o plimbare cu barca.

Nu s-au sfiit să își demonstreze dragostea în public, fiind văzuți sărutându-se și luându-se în brațe.

Olivia purta un costum de baie albastru, iar Harry o pereche de pantaloni scurți și o cămașă, pe care le-a accesoriat cu o șapcă și o pereche de ochelari.

Potrivit unei surse Page Six, în ultima vreme Styles a stat mai mult în Londra, unde au avut loc filmările la producția My Policeman, în timp ce Wilde și-a petrecut timpul cu copiii ei, Otis și Jason, pe care îi are cu fostul logodnic, Jason Sudeikis.

„Și Olivia a fost la Londra, pentru a-si petrece timp cu copiii ei, care sunt acolo cu Jason. A stat acolo după care a zburat catre Porto Ercole pentru a se întâlni cu Harry.”, a declarat sursa.

Primele zvonuri in legatura cu relatia lor au apărut în ianuarie 2021. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al Don’t Worry Darling, regizat de Wilde, ocazie cu care actrița a descoperit că Styles este un bărbat complet diferit de cei pe care-i întâlnise până atunci.

În noiembrie, ea a vorbit cu entuziasm într-un interviu despre cum e să lucreze cu el. „Pentru mine, el este foarte modern și sper că această marcă de încredere ca bărbat pe care o are Harry – cu adevărat lipsită de urme de masculinitate toxică – este reprezentativă pentru generația sa și, prin urmare, pentru viitorului lumii. Cred că în multe privințe susține acest lucru, conducând spre asta. Este destul de puternic și oarecum extraordinar să vezi pe cineva în poziția sa redefinind ceea ce poate însemna să fii un bărbat încrezător.”

