Olimpia Melinte are rolul principal într-un nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect: „O poveste impresionantă”

Actrița Olimpia Melinte a vorbit despre noul film italian în care joacă și despre personajul pe care îl interpretează.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Olimpia Melinte are rolul principal într-un nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect: "O poveste impresionantă"

Actrița Olimpia Melinte joacă rolul principal în Làstima, al doilea film de ficțiune al regizorului italian Mario Piredda.

Olimpia Melinte, rol principal într-un nou film italian

Produs de compania italiană Articolture, în colaborare cu DOK MOBILE (Elveția), RSI Radiotelevisione Svizzera și compania românească Tangaj Productions, lungmetrajul Làstima a fost filmat Sardinia, unde Olimpia Melinte a lucrat cu actorii Cynthia Atekia, Nora Stassi, Tiberiu Cosmin Stavăr, Fulvio Accogli, Raffaele Puglia și Sandro Ullasci.

La aproape 15 ani de la debutul într-un film italian (Sette Opere di Misericordia/ Seven Works of Mercy al fraților De Serio), Olimpia Melinte a revenit în Italia, având ocazia să filmeze în spații pe care nu le descoperise în călătoria sa anterioară pe insula care i-a rămas în suflet: Sardinia.

„Am descoperit locuri fascinante, o cultură aparte a unei insule pe care n-o poți înțelege sau cuprinde pe deplin ca turist, o poveste impresionantă și emoționantă care unește două femei străine care trebuie să se descurce într-o lume ostilă și am avut ocazia să lucrez cu un cineast deosebit de talentat și o echipă extraordinară”, spune actrița Olimpia Melinte.

Câștigător al premiului David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj A casa mia (At My Home, 2016) și autor al lungmetrajului de succes L’Agnello (The Lamb, 2019), Mario Piredda continuă seria poveștilor despre aspectele autentice ale insulei natale, filmând pe parcursul a șase săptămâni în zonele mai puțin vizitate zone ale Sardiniei.

Ce personaj joacă Olimpia Melinte în Làstima

Două femei străine pornesc într-o călătorie neașteptată pentru a redescoperi un sentiment universal de umanitate, traversând câmpii întinse, plaje ascunse și gări abandonate din interiorul insulei.

Olimpia Melinte joacă rolul Verei, o româncă angajată să o însoțească pe Kali, o tânără de origine nigeriană (debutanta Cynthia Atekia) dintr-un oraș în altul. Întâlnirea care unește două personaje marginale se transformă într-o lungă și revelatoare călătorie într-o lume a celor cruzi și a celor cu inima curată, etern marginalizați și condamnați, care nu se pot salva decât râzând împreună de ironia sorții. Filmările au avut loc în Cagliari, Sassari, locații pitorești din zona Strada Statale 131 ferite deseori de ochii turiștilor, în ton cu titlul ce poartă greutatea stratificării lingvistice și culturale a insulei.

Làstima este o poveste contemporană fără câștigători sau învinși. Personajele se pun toate unul în pielea celuilalt, iar noi le urmărim înainte și în timp ce se îmbracă. Filmul se desfășoară între două orașe și periferiile lor, în zona rurală a țării mele natale, unde sardinii trebuie să învețe să se deschidă unul față de celălalt. Așa suntem noi: ne ascundem în spatele pumnului pentru că nu putem suporta viteza inimii, dar când ne calmăm în sfârșit, o deschidem larg. Vera și Kali sunt „celelalte”, două femei foarte diferite care se întâlnesc întâmplător prin intermediul unuia dintre numeroșii bărbați violenți și vulgari pe care i-au întâlnit în viața lor. Rătăcesc în trenuri, autobuze și mașini improvizate, traversând pe jos o insulă care izolează și rareori te lasă să-i părăsești granițele, mai ales dacă abia ai sosit, dacă ești străin. Prin ochii lor, filmul prinde contur, locurile ies la iveală, iar granițele culturale se ciocnesc cu viteză maximă”, a declarat regizorul Mario Piredda.

Alături de cele două protagoniste, regizorul reunește o distribuție vibrantă de actori profesioniști și neprofesioniști. Nora Stassi revine să colaboreze cu Piredda după interpretarea sa aclamată în rolul Anita din LAgnello, care i-a adus premiul italian Globo d’Oro pentru Tânără Speranță în 2021. Alături de ea se află comediantul italo-român Tiberiu Cosmin Stavăr în rolul lui Sorin și actorul Fulvio Accogli (Premiul Ubu în 2017). Filmul include și o apariție specială a scriitoarei italo-nigeriene Sabrina Efionay și prezintă doi noi talente descoperite prin casting de stradă, Raffaele Puglia și Sandro Ullasci.

Actrița Olimpia Melinte a debutat în cinematografie în 2009 și are la activ peste 20 de roluri în lungmetraje românești și internaționale, precum și în scurtmetraje sau seriale. Nominalizată la Premiile Goya (Canibal) și Premiile Gopo (Moromeții 3, București Non Stop, Cele ce plutesc), a jucat și în serialul VLAD (PRO TV), în rolul Elizei. Este și autoarea unei cărți pentru copii – „Serion Pantalon în Țara Amintirilor.”

Mario Piredda s-a născut în Sassari, Sardinia. Locuiește în Bologna din 1999, unde a început să lucreze ca regizor. În 2005, a filmat primul său scurtmetraj pe peliculă de 35 mm, Il Suono Della Miniera (Sunetul minei), produs de Institutul Etnografic Regional din Sardinia. Al doilea scurtmetraj al său, filmat tot în Sardinia, Io sono qui (Eu sunt aici), a fost selectat pentru premiile David di Donatello în 2011, a câștigat peste 70 de premii și a fost inclus în selecția oficială a numeroase festivaluri de film naționale și internaționale. În 2016, a câștigat premiul David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj cu A casa mia (La mine acasă), produs de Articolture și distribuit la peste 100 de festivaluri din întreaga lume. Primul său lungmetraj, L’Agnello (Mielul), produs de Articolture și RAI Cinema, în colaborare cu MAT Production din Franța și distribuit la nivel mondial de TVCO, a avut premiera în competiție la Festivalul de Film de la Roma din 2019 – secțiunea Alice nella città (unde a câștigat o mențiune specială pentru cel mai bun debut feminin al Norai Stassi) și a fost apoi selectat, la festivaluri internaționale. A câștigat festivalul Annecy Cinéma Italien 2020 (Cel mai bun film, Premiul juriului tineretului, Premiul publicului), iar scenariul a primit prestigiosul premiu Suso Cecchi d’Amico, dedicat celei mai bune opere originale cu o protagonistă feminină.

Proiectul Làstima este sprijinit de MEDIA Creative Europe, Ministerul Culturii din Italia, Oficiul Cultural Federal din Elveția, Regiunea Autonomă Sardinia și Cinefórum.

Citește și:
Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum actrița

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
People
Cum se menține Loredana Groza într-o formă fizică și psihică excelentă: "Mă ajută enorm"
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
People
Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: "Suntem foarte familiști"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: "Suntem foarte familiști"
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
People
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
People
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
People
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Gestul făcut de Andra pentru o fată care nu a avut bani să meargă la concertele artistei: „Ce tare”
Gestul făcut de Andra pentru o fată care nu a avut bani să meargă la concertele artistei: „Ce tare”
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din people
Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică: "Ați făcut aceeași chestie acum..."
Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică: "Ați făcut aceeași chestie acum..."
People

Antonia a răbufnit pe rețelele sociale după ce a fost acuzată că ar fi apelat la o altă intervenție estetică.

+ Mai multe
Ramona Olaru se lansează în afaceri. În ce domeniu și-a propus vedeta să aibă succes: "E prima dată când vorbesc despre acest proiect"
Ramona Olaru se lansează în afaceri. În ce domeniu și-a propus vedeta să aibă succes: "E prima dată când vorbesc despre acest proiect"
People

Ramona Olaru a vorbit despre afacerea ei pe care a lansat-o.

+ Mai multe
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri surprinzătoare despre implicarea Ruxandrei Ion în cariera ei artistică: "Mă ceartă acasă"
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri surprinzătoare despre implicarea Ruxandrei Ion în cariera ei artistică: "Mă ceartă acasă"
People

Cristina Ciobănașu a dezvăluit cum s-a schimbat relația ei cu Ruxandra Ion, mama ei adoptivă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC