Olimpia Melinte are rolul principal într-un nou film italian. Ce a dezvăluit actrița despre proiect: „O poveste impresionantă”

Actrița Olimpia Melinte joacă rolul principal în Làstima, al doilea film de ficțiune al regizorului italian Mario Piredda.

Produs de compania italiană Articolture, în colaborare cu DOK MOBILE (Elveția), RSI Radiotelevisione Svizzera și compania românească Tangaj Productions, lungmetrajul Làstima a fost filmat Sardinia, unde Olimpia Melinte a lucrat cu actorii Cynthia Atekia, Nora Stassi, Tiberiu Cosmin Stavăr, Fulvio Accogli, Raffaele Puglia și Sandro Ullasci.

La aproape 15 ani de la debutul într-un film italian (Sette Opere di Misericordia/ Seven Works of Mercy al fraților De Serio), Olimpia Melinte a revenit în Italia, având ocazia să filmeze în spații pe care nu le descoperise în călătoria sa anterioară pe insula care i-a rămas în suflet: Sardinia.

„Am descoperit locuri fascinante, o cultură aparte a unei insule pe care n-o poți înțelege sau cuprinde pe deplin ca turist, o poveste impresionantă și emoționantă care unește două femei străine care trebuie să se descurce într-o lume ostilă și am avut ocazia să lucrez cu un cineast deosebit de talentat și o echipă extraordinară”, spune actrița Olimpia Melinte.

Câștigător al premiului David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj A casa mia (At My Home, 2016) și autor al lungmetrajului de succes L’Agnello (The Lamb, 2019), Mario Piredda continuă seria poveștilor despre aspectele autentice ale insulei natale, filmând pe parcursul a șase săptămâni în zonele mai puțin vizitate zone ale Sardiniei.

Ce personaj joacă Olimpia Melinte în Làstima

Două femei străine pornesc într-o călătorie neașteptată pentru a redescoperi un sentiment universal de umanitate, traversând câmpii întinse, plaje ascunse și gări abandonate din interiorul insulei.

Olimpia Melinte joacă rolul Verei, o româncă angajată să o însoțească pe Kali, o tânără de origine nigeriană (debutanta Cynthia Atekia) dintr-un oraș în altul. Întâlnirea care unește două personaje marginale se transformă într-o lungă și revelatoare călătorie într-o lume a celor cruzi și a celor cu inima curată, etern marginalizați și condamnați, care nu se pot salva decât râzând împreună de ironia sorții. Filmările au avut loc în Cagliari, Sassari, locații pitorești din zona Strada Statale 131 ferite deseori de ochii turiștilor, în ton cu titlul ce poartă greutatea stratificării lingvistice și culturale a insulei.

„Làstima este o poveste contemporană fără câștigători sau învinși. Personajele se pun toate unul în pielea celuilalt, iar noi le urmărim înainte și în timp ce se îmbracă. Filmul se desfășoară între două orașe și periferiile lor, în zona rurală a țării mele natale, unde sardinii trebuie să învețe să se deschidă unul față de celălalt. Așa suntem noi: ne ascundem în spatele pumnului pentru că nu putem suporta viteza inimii, dar când ne calmăm în sfârșit, o deschidem larg. Vera și Kali sunt „celelalte”, două femei foarte diferite care se întâlnesc întâmplător prin intermediul unuia dintre numeroșii bărbați violenți și vulgari pe care i-au întâlnit în viața lor. Rătăcesc în trenuri, autobuze și mașini improvizate, traversând pe jos o insulă care izolează și rareori te lasă să-i părăsești granițele, mai ales dacă abia ai sosit, dacă ești străin. Prin ochii lor, filmul prinde contur, locurile ies la iveală, iar granițele culturale se ciocnesc cu viteză maximă”, a declarat regizorul Mario Piredda.

Alături de cele două protagoniste, regizorul reunește o distribuție vibrantă de actori profesioniști și neprofesioniști. Nora Stassi revine să colaboreze cu Piredda după interpretarea sa aclamată în rolul Anita din LAgnello, care i-a adus premiul italian Globo d’Oro pentru Tânără Speranță în 2021. Alături de ea se află comediantul italo-român Tiberiu Cosmin Stavăr în rolul lui Sorin și actorul Fulvio Accogli (Premiul Ubu în 2017). Filmul include și o apariție specială a scriitoarei italo-nigeriene Sabrina Efionay și prezintă doi noi talente descoperite prin casting de stradă, Raffaele Puglia și Sandro Ullasci.

Actrița Olimpia Melinte a debutat în cinematografie în 2009 și are la activ peste 20 de roluri în lungmetraje românești și internaționale, precum și în scurtmetraje sau seriale. Nominalizată la Premiile Goya (Canibal) și Premiile Gopo (Moromeții 3, București Non Stop, Cele ce plutesc), a jucat și în serialul VLAD (PRO TV), în rolul Elizei. Este și autoarea unei cărți pentru copii – „Serion Pantalon în Țara Amintirilor.”

Mario Piredda s-a născut în Sassari, Sardinia. Locuiește în Bologna din 1999, unde a început să lucreze ca regizor. În 2005, a filmat primul său scurtmetraj pe peliculă de 35 mm, Il Suono Della Miniera (Sunetul minei), produs de Institutul Etnografic Regional din Sardinia. Al doilea scurtmetraj al său, filmat tot în Sardinia, Io sono qui (Eu sunt aici), a fost selectat pentru premiile David di Donatello în 2011, a câștigat peste 70 de premii și a fost inclus în selecția oficială a numeroase festivaluri de film naționale și internaționale. În 2016, a câștigat premiul David di Donatello pentru cel mai bun scurtmetraj cu A casa mia (La mine acasă), produs de Articolture și distribuit la peste 100 de festivaluri din întreaga lume. Primul său lungmetraj, L’Agnello (Mielul), produs de Articolture și RAI Cinema, în colaborare cu MAT Production din Franța și distribuit la nivel mondial de TVCO, a avut premiera în competiție la Festivalul de Film de la Roma din 2019 – secțiunea Alice nella città (unde a câștigat o mențiune specială pentru cel mai bun debut feminin al Norai Stassi) și a fost apoi selectat, la festivaluri internaționale. A câștigat festivalul Annecy Cinéma Italien 2020 (Cel mai bun film, Premiul juriului tineretului, Premiul publicului), iar scenariul a primit prestigiosul premiu Suso Cecchi d’Amico, dedicat celei mai bune opere originale cu o protagonistă feminină.

Proiectul Làstima este sprijinit de MEDIA Creative Europe, Ministerul Culturii din Italia, Oficiul Cultural Federal din Elveția, Regiunea Autonomă Sardinia și Cinefórum.

