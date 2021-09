Olga Verbițchi dezvăluie adevăratul motiv pentru care a fost descalificată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Olga Verbițchi este prima concurentă care a fost descalificată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, fiind o premieră pentru show-ul de la Kanal D.

Anunțul că Olga Verbițchi, în vârstă de 20 de ani, a fost descalificată de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost făcut de către Ilinca Vandici în cadrul galei de sâmbătă, 11 septembrie. „Acum aș fi făcut introducerea despre noua concurentă. Am surprinderea să fac un anunț în premieră în istoria acestei competiții. La nici o săptămână de la începerea Bravo, ai stil! Celebrities, din cauza încălcărilor repetate a regulilor, Olga Verbițchi este descalificată”, a spus Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii.

Olga Verbițchi a decis să spună adevăratul motiv pentru care a fost descalificată în cadrul unui video publicat pe contul său de Instagram. Olga a răspuns întrebărilor venite din partea urmăritorilor. „Motivul pentru care am fost descalificată de la „Bravo, ai stil!” a fost pentru că am întârziat foarte mult la cea de-a patra emisiune. S-au creat povești peste noapte, m-am trezit cu mesaje și screenshot-uri cum că aș fi fost drogată.”

Olga Verbițchi a povestit că a fost într-o relație toxică și că s-a certat cu fostul ei partener cu o seară înainte de filmări. „Adevărul este că eu am fost într-o relație extrem de toxică și în noaptea de dinainte de filmări am fost într-o ceartă destul de mare cu fostul meu iubit și s-a ajuns să fiu foarte, foarte, foarte jos emoțional. M-am trezit dimineața la 7, am vorbit cu mama mea la telefon, după care am avut un șoc imens și am leșinat, efectiv. Nu am mai putut să mă trezesc ca să merg la emisiune. M-am trezit, într-un final la 1, am plecat la Bravo și mi-au zis că sunt descalificată și asta a fost povestea. Nu mi se pare normal să primească maică-mea mesaje de genul că eu sunt drogată sau că m-aș fi drogat. Nu era vorba despre asta. N-a fost deloc motivul ăsta. A fost o cădere emoțională pe care am avut-o din cauza relației toxice în care eram pentru că am fost și abuzată verbal și fizic în acea seară.”

Olga Verbițchi a fost întrebată și pe cine va susține de acum încolo. „Susțin pe absolut toată lumea, chiar dacă eu nu am fost susținută de nimeni. Am fost susținută de Otniela super mult, de Sensy, le iubesc, sunt cele mai tari, și de Nicoleta. Cu ele sunt, în principiu, în relații ok.”

Olga a adăugat că nu îi pare rău pentru faptul că a fost descalificată și că nu își dorește să se întoarcă în emisiune. „Mie nu-mi pare rău de ceea ce s-a întâmplat pentru că totul se întâmplă cu un motiv și probabil că locul meu nu era în emisiunea aia totuși. Nu vreau să mă compar cu celelalte. Dacă au decis că eu ar trebui să fiu descalificată, asta e situația, nu am ce să fac. Nu pot acum să mă cert cu ei și să zic: „De ce nu ați dat-o afară pe Mădălina Pamfile că a întârziat sau pe Anda Adam?”. Este strict problema lor și regulamentul lor. Nu știu dacă voi mai participa la show-uri de genul ăsta. De azi înainte vreau să merg într-un show cinstit, în care pot să fiu eu pentru că sunt o persoană extrem de sinceră și nu pot să stau pe un scaun și să vorbesc niște chestii pe care nu vreau să le zic sau să mă dau altcineva.”

De asemenea, Olga Verbițchi a vorbit cu sinceritate și despre problemele de sănătate mintală cu care se confruntă. „Nu m-aș întoarce la Bravo, ai stil! pentru că e un toxic environment (mediu toxic, n. red). Sunt într-o perioadă în care sănătatea mea mintală e foarte jos, de asta fac și psihoterapie. Iau și un tratament pentru că am fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.”

Olga Verbițchi a absolvit Liceul de Arte din Chișinău și e studentă în București la Actorie. A ajuns în atenția publicului în 2016, atunci când a fost desemnată câștigătoarea sezonului șase X Factor. Ea a fost în echipa solistului de la Carla’s Dreams. A avut colaborări și cu artiși cunoscuți, precum DJ Sava și Damian Drăghici.

