O imagine cu Melania Trump și Barack Obama a devenit virală

Probabil ai observat deja că Melania Trump este întotdeauna serioasă în fotografiile alături de Donald Trump. Ba mai mult, au existat numeroase glume făcute pe baza comportamentului acesteia față de președintele Statelor Unite.

De data aceasta, Melania Trump este în centrul atenției după ce a fost surprinsă zâmbind lângă Barack Obama. Sâmbătă, 21 aprilie, fostul președinte al Statelor Unite și soția lui Donald Trump s-au aflat în Houston, la ceremonia de înmormântare a fostei Prime Doamne, Barbara Bush. De la eveniment a lipsit actualul președinte al Statelor Unite, pentru a nu provoca probleme de securitate, însă Melania a reprezentat administrația prezidențială.

Melania looks happier at a funeral than she has in ages. Wouldn’t you too if you went from being with Donald every day to sitting next to Barack?

#barbarabushfuneral pic.twitter.com/JrnLY0MJyX — Great Scott! 🇺🇸 (@ScottFrazier19) April 21, 2018

Imaginea cu Melania Trump și Barack Obama a devenit virală, stârnind o mulțime de glume, și asta deoarece soția lui Donald Trump a părut mai fericită la un astfel de eveniment lângă Barack Obama, decât în toate fotografiile făcute alături de soțul ei. „Melania pare mai fericită la o înmormântare decât a arătat vreodată. Nu ai fi și tu la fel dacă ai pleca de lângă Donald, lângă care stai în fiecare zi, și ai sta lângă Barack?”, a scris o persoană pe Twitter.

Desigur, acesta nu a fost singurul comentariu făcut de internauți, însă credem că toate aceste persoane au dreptate. De când nu am mai văzut-o pe Melania atât de zâmbitoare?

At the funeral for Barbara Bush today, Melania Trump sat next to guess who…

Barack Obama! After over a year in office, Melania has not smiled once in the presence of Donald Trump. 10 minutes with Obama’s, and look what happened! Don’t retweet to @realDonaldTrump pic.twitter.com/V4RbD85FUy — Ed Krassenstein 💎 (@EdKrassen) April 21, 2018

The absence of @realDonaldTrump speaks volumes. Shout out to my man Barack Obama for keeping Melania company while her petulant toddler of a husband is golfing…#BarbaraBushFuneral #SaturdayMorning pic.twitter.com/sKFvnIzouK — A$AP Schatz (@emjbourne) April 21, 2018

What an image given the tweets statements, and speeches in the past 445 days. Wonder what President Obama just said to Mrs. Trump…. pic.twitter.com/lnI0GGpX7n — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 21, 2018

Today we saw living proof that it is more fun and relaxing to be with Barack Obama at a funeral than it is to be with Donald Trump at a festive social event. Once we get DJT out of the White House, we can Make America Smile Again. (MASA) 😁🇺🇸 https://t.co/xLv4B0H70x — Positive Politics (@DaleDiamond6) April 21, 2018

Melania Trump is happier at a funeral with Barack Obama than at an inaugural luncheon with Donald Trump.#Melania #Obama #BarbaraBush pic.twitter.com/rYXH8vMzr8 — C West (@CWest3118) April 21, 2018

Melania after sitting next to Barack today : pic.twitter.com/5Ty2Ub7ml8 — hollister 🌺 (@TweetiepieHolly) April 21, 2018

Foto: Instagram

