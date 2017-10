Melania Trump, o noua controversa amuzanta

In jurul Melaniei Trump s-au creat anul acesta o multime de controverse, insa acum se pare ca internautii s-au gandit la ceva putin probabil, insa foarte amuzant.

Potrivit unei postari facute de Andrea Wagner Barton, in cadrul unui eveniment la care era prezent si Donald Trump, Melania, care purta un trenci si o pereche de ochelari, nu era de fapt Melania, ci o dublura. Da, ai citit bine.

Andrea a urmarit cu atentie discursul lui Trump, insa i s-a parut ca ceva este in neregula cu sotia lui. „Se poate ridica adevarata Melania?” a scris aceasta pe Facebook, intreband totodata daca este singura care crede ca este o dublura in locul Melaniei.

Postarea sa a devenit virala, oamenii facand si gif-uri sau imagini amuzante in urma acestei teorii.

Fake Melania as played by @BoJackHorseman ‘s own Vincent Adultman. pic.twitter.com/fSiDQWTu26 — Kent M. Wilhelm (@kw_hc) October 18, 2017

Okay, this „Fake Melania” thing is starting to get pretty obvious… pic.twitter.com/LMNj285uWE — Frank Lesser (@sadmonsters) October 18, 2017

A post shared by The Wall of Comedy (@thewallofcomedy) on Oct 19, 2017 at 12:27am PDT

Me: conspiracy theories are stupid

Twitter: Donald Trump is going around with a fake Melania stunt double

Me: pic.twitter.com/9UdkMWWdVG — regina phalange (@rhcphaley) October 18, 2017

Media: Are you a stunt Double for Melania? Fake Melania be like… pic.twitter.com/kzoORXeQLD — D.T. (@Darlene26811165) October 18, 2017

Spre dezamagirea lor, pozele de la eveniment in care Melania apare fara ochelari de soare confirma ca aceasta este sotia adevarata a lui Donald Trump. Cu toate acestea, ne-am distrat urmarind reactiilor oamenilor.

A post shared by @trumpfamily45 on Oct 13, 2017 at 4:16pm PDT

A post shared by Melania Trump Fanpage❤️ (@mrsmelania_trump) on Oct 18, 2017 at 8:35pm PDT

Foto: Arhiva Revistei ELLE