Melania Trump a raspuns vag acuzatiilor pe care le-a primit cu privire la casnicia sa nefericita

Mika Brzezinski, prezentatoarea show-ului “Morning Joe”, a afirmat saptamana trecuta ca Melania are “cel mai groaznic loc de munca din lume” ca si Prima Doamna, care sta in aceasta pozitie “doar pentru fiul ei”, Barron de 11 ani.

“Nu am mai vorbit cu ea de foarte multe luni, insa daca intuitia mea este corecta, nu cred ca va mai rezista mult”, a spus Mika. “Nu stiu nimic. Este doar instinctul meu si il urmez pentru ca intotdeauna are dreptate”.

Cu toate ca, in trecut, Melania nu a raspuns niciunei speculatii cu privire la casnicia sa, in weekend-ul acesta, a ales sa rupa tacerea si sa argumenteze.

“Este trist atunci cand oamenii isi dau cu parerea si aleg sa comenteze despre mine si despre familia mea, in special atunci cand nu ma cunosc”, a declarat reprezentatul ei pentru Daily Mail.

Declaratia este destul de vaga si scoate in evidenta faptul ca Melania nu simte nevoia de a insista asupra faptului ca are o casnicie fericita, aceasta fiind o intrebare constanta cu care s-a confruntat de cand Donald Trump a castigat alegerile.

Insa, se pare ca Donald Trump a ales sa raspunda si el acestui comentariu, insa printr-o postare pe contul sau de Twitter, unde facea referire la “IQ-ul scazut al nebunei Mika” si spunea ca aceasta “sangera extrem de mult in urma unei interventii faciale”, atunci cand a vazut-o ultima oara.

“Daca Prima Doamna a ramas tot modesta in declaratii ca si la inceput, pe o alta parte, atunci cand sotul ei este atacat, acesta va riposta de 10 ori mai tare”, a declarat purtatorul de cuvant al Melaniei.

Imediat dupa ce Trump s-a mutat la Casa Alba, pe internet au inceput sa circule diferite meme-uri cu hastag-ul #FreeMelania, care se refereau la faptul ca Prima Doamna nu este deloc incantata de noul ei statut si nici de casnicia ei in general, insa hashtag-ul era doar o gluma. Melania inca refuza sa comenteze in mod direct comentariile care ii inconjoara casnicia, insa, cel putin a devenit mai vocala in ultima vreme si abia asteptam sa vedem ce mai are de spus.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Arhiva Revistei ELLE