Brooke Shields a dezvaluit cum a invitat-o Donald Trump la intalnire, la scurt timp dupa ce acesta s-a despartit de cea de-a doua lui sotie, Marla Marples.

Invitata in emisiunea “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, actrita a dezvaluit ca era pe platourile de filmare si a primit un telefon de la actualul presedinte al Statelor Unite, el cerandu-i sa iasa impreuna la intalnire. “Chiar cred ca ar trebui sa ne intalnim pentru ca tu esti preferata Americii, iar eu sunt cel mai bogat om din America, iar oamenii ar iubi asta” a fost replica pe Donald Trump a folosit-o.

In mod evident, la fel ca in cazul Printesei Diana, al Salmei Hayek si al Emmei Thompson, actrita a respins propunerea lui Trump.

“Am prieten, el nu va fi fericit in legatura cu asta”, i-a spus Brooke lui Trump, incercand sa il refuze intr-un mod politicos.

Probabil mai sunt o multime de alte vedete care au fost abordate de Trump, insa nu ne surprinde deloc ca acestea l-au refuzat, mai ales daca a folosit astfel de replici.

Foto: Instagram