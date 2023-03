Numele inedit pe care Jamie Lee Curtis l-a dat primei sale statuete Oscar

Jamie Lee Curtis a câștigat în urmă cu câteva zile premiul Oscar la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”, pentru rolul său din „Everything Everywhere at Once”. Invitată în cadrul emisiunii Today, actrița în vârstă de 64 de ani a vorbit despre trofeul pe care l-a câștigat, mărturisind că nu s-a așteptat să primească o astfel de distincție. În plus, Jamie a ținut să îi dedice premiul fiicei sale transgender, Ruby.

Când prezentatoarea Savannah Guthrie a întrebat-o pe actriță dacă i-a dat un nume statuetei, Curtis a oferit un răspuns neașteptat.

„Ai numit-o?”, a întrebat Guthrie, folosind genul feminim.

„Pentru a o susține pe fiica mea Ruby, o să îi spun ei/ele (n.r. they/them – pronume singular non-binar).”, a spus Jamie Lee Curtis. „Iar ei se simt grozav și se acomodează”.

Actrița a mai mărturisit și că „nici într-un milion de ani nu m-aș fi gândit că o să am parte de asemenea zile. Și sunt foarte, foarte mișcată de tot ce s-a întâmplat”'.

În iulie 2021, Jamie Lee Curtis a dezvăluit într-un interviu pentru AARP că fiica ei cea mică este transgender și se numește Ruby. Actrița a spus atunci că tranziția prin care a trecut Ruby a ajutat-o să-și pună la îndoială fostele credințe care susțineau că identitatea de gen și de expresie sunt norme prestabilite din naștere.

„Este vorba de vechi concepții care nu mai funcționează în prezent. Coming out-ul către părinți nu a fost ușor. A fost înfricoșător: simplul fapt că le spuneam ceva despre mine ce ei nu știau”, a povestit Ruby într-un interviu acordat revistei People. „A fost intimidant, dar nu eram îngrijorată. Ei îmi acceptaseră atâtea toată viața mea.”

Jamie Lee Curtis a recunoscut că încă mai are multe de învățat, dar că e deschisă să o facă. Și să asculte.

„E ca și cum ai vorbi o nouă limbă”, spune ea. „Învăț termeni și cuvinte noi. Sunt începătoare. Nu sunt cineva care se preface că știe multe despre asta. Și mă voi încurca, voi face greșeli. Dar aș vrea să încerc să evit să fac greșeli mari.”

„Nu fac prozelitism și nu încerc să le impun niște idei oamenilor”, a mai spus vedeta. „Pur și simplu spun: Aceasta este experiența familiei noastre. Sunt aici pentru a o susține pe Ruby. Aceasta este treaba mea. La fel cum este să o iubesc și să o susțin pe sora ei mai mare, Annie, în parcursul ei. Sunt o elevă recunoscătoare. Învăț atât de multe de la Ruby.”

Foto: Arhiva ELLE

