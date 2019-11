Nominalizații ELLE STYLE AWARDS 2019, așa cum nu i-ai văzut niciodată – Punk it up!

Și poate că ți-ar fi fost greu să ți-i imaginezi pe nominalizații la ediția ELLE Style Awards 2019 în ipostaze dintre cele mai rebele, dar chiar asta este provocarea pe care le-am lansat-o zecilor de oameni (make-up artiști, fotografi, modele, cântăreți etc.) cu care colaborăm constant și care sunt eroii proiectului de față.

O celebrare a ideii de rebeliune, o întoarcere la vremuri în care, cu cauză sau fără, revolta era o stare a lucrurilor. Și, mai ales, o încercare de a recupera felul în care estetica unei subculturi a ajuns să străbată mainstream-ul, să îl marcheze pentru decade întregi și să nu mai părăsească niciodată luminile reflectoarelor de pe podiumuri. Astăzi e de neimaginat un sezon din modă care să nu includă măcar o referință la atitudinea punk. Și tocmai de aceea am decis să ne imaginăm cum ar fi arătat, în 2019, rebelii altor timpuri.

INNA, nominalizată la categoria Best Personal Style ELLE STYLE AWARDS 2019

„Cel mai mare moment de rebeliune pentru mine a fost când pur și simplu nu am vrut să merg la grădiniță, în condițiile în care toți prietenii mei, cu care mă întâlneam la bloc, se duceau. Eu preferam să stau după gardul grădiniței și să strâng toți copiii acolo. Am fugit de la grădiniță de trei ori, moment în care mama și-a dat seama că nu are rost să mai încerce. Mai mult, atunci când rămâneam, îi trezeam pe toți copiii și le spuneam că mâncarea are viermi și tot felul de chestii de genul ăsta.”

Salopetă din piele cu aplicații metalice, Philipp Plein, cercel de nas metalic, Tria Alfa, botine din piele, Vetements, Colier Michael Kors, magazinele SplendOr, și coliere din aur cu diamante, Dinh Van, KULTHO Diamonds.

Ștefania Ivănescu, nominalizată la categoria Best Model

„Într-o zi, acum vreo trei ani și jumătate, m-am trezit că vreau să fiu blondă, că toate femeile merită să fie măcar o dată în viață blonde. L-am sunat pe Sorin (n.red.: Sorin Stratulat) și m-am programat,

dar agenția mea nu știa, au aflat de la el. Ce puteam să mai zic? Dacă vreți, facem un shooting sau două, lăsați-mă și pe mine să fiu blondă și după aceea revenim la ce vreți voi.”

Bustieră din piele cu aplicații metalice, fustă din mătase și curea din piele cu aplicații metalice, toate Philipp Plein, botine din piele, Ermanno Scervino, Brățări din aur cu diamante, toate Roberto Coin, și coliere din aur cu diamante, toate Giorgio Visconti, toate KULTHO Diamonds.

Antonia, nominalizată la categoria Best Female Artist ELLE STYLE AWARDS 2019

„Când eram în liceu, m-am dus acasă la prietena mea cea mai bună și la un moment dat am ieșit pe geam fără să știe nimeni și m-am întâlnit cu niște prieteni și am stat la taină. Pe la 4 dimineața, m-a prins mama fetei și mi-a spus să-mi fac bagajul și să mă duc acasă, a trezit-o pe mama din somn. Am fost foarte pedepsită.”

Hanorac și pantaloni din bumbac și poliamidă și jachetă din blană, toate Moschino, disponibile prin magazinul Distinto Couture, botine din piele cu aplicații metalice, Philipp Plein, inel din aur cu diamante, Pomellato, KULTHO Diamonds.

Alina Eremia, nominalizată la categoria Best Female Artist

„Când am dat la liceu în București trebuia să fac naveta patru ore, ceea ce-mi mânca tot timpul – nu reușeam să studiez la pian sau să fiu la zi cu ce se preda la liceu. Atunci am hotărât să mă mut la București singură, ceea ce la 14 ani ar fi un act de rebeliune. Să învăț să mă descurc la 14 ani singură, ca fată, în București a fost pentru mine cea mai bună lecție. Nu doar că m-am maturizat mai devreme, am reușit cumva să cresc în așa fel încât să fiu conștientă de ceea ce vreau să fac și să iau mai multe decizii pe cont propriu.”

Jachetă din blană, bustieră și fustă din bumbac și pantofi din piele, toate Moschino, disponibile prin magazinul Distinto Couture; Inel Antonini și inele Roberto Coin, toate KULTHO Diamonds.

Andreea Bălan, nominalizată la categoria Best Female Artist ELLE STYLE AWARDS 2019

„În 2004, imediat după perioada André, m-am vopsit brunetă și am scos un album care se numește Așa sunt eu, ale cărui texte erau cu și despre viața mea. Am avut acele clipuri – Invidia, Oops, eroare!, Aparențe – cu niște texte extrem de grele și dure pentru perioada aceea și cumva ăla a fost momentul meu artistic de rebeliune, dar, în același timp, un moment personal, pentru că a fost o descărcare a tuturor emoțiilor sau frustrărilor pe care eu le-am avut în perioada copilăriei și adolescenței.”

Sacou din stofă, Unravel Project, pantaloni din bumbac, R13, ambele magazinul Entrance, bocanci din piele, Dr. Martens; Colier Swarovski, magazinele SplendOr, și brățări din aur cu diamante, toate Roberto Coin, KULTHO Diamonds.

Andreea Bădală, designer și fondatoare Murmur, nominalizată la categoria Best Romanian Brand

„Am fost foarte cuminte și cred că am avut momentele de rebeliune mult mai târziu, iar unul dintre ele și poate cel mai important e brand-ul pe care îl fac. Puteam foarte bine să fac ceva ce știam că funcționează, pe reguli deja scrise, dar am ales o cale în care să fac regulile proprii, probabil pentru că a fost primul meu exercițiu foarte mare de rebeliune. Și îmi dau seama că în primii ani de funcționare vrei să faci totul altfel, ceea ce e foarte convenabil, pentru că așa reușești să atragi. Pe măsură ce crești și te dezvolți profesional îți dai seama că rebeliunea se mai domolește ușor, mai puțin niște straturi de practic și real, și faci o medie între rebeliunile anterioare, regulile care ar putea să fie ok și propriul ton de rebeliune.”

Top din plasă, Comme des Garçons, magazinul Entrance, corset din mătase și pantaloni cu aplicații metalice, ambele Murmur.

Romanița, nominalizată la categoria Best Personal Style ELLE STYLE AWARDS 2019

„Eram în timpul liceului și pe vremea aceea aveam pregătire pentru apărarea patriei și eu eram comandant de unitate. Și pentru comandanții de unitate din toate liceele se făceau tabere de pregătire. Țin minte că a fost o tabără într-un loc unde erau două clădiri – într-una erau fetele și în cealaltă băieții. Pentru că nu ne lăsau să ne întâlnim, am făcut un comitet de răzvrătire și am zis că cel mai simplu ar fi să chemăm băieții la noi. Au venit la noi în cameră, eram pe râs, și la un moment dat aflăm că vine comandantul să ne controleze. Nu știam ce să facem, noi eram și la etajul al doilea. Cum ne-am gândit noi să-i trimitem înapoi pe băieți? Am înfășurat niște cearșafuri și i-am pus să coboare pe ele. Comandantul a venit chiar în momentul în care unul era pe cearșaf. Bineînțeles că a fost un haos și ne-au dus pe toți la interogatoriu.”

Jachetă din piele și mătase, Junya Watanabe, magazinul Entrance, șosete din bumbac, din recuzita stilistului, bocanci din piele, Calvin Klein, magazinul Collective, Coliere din aur cu diamante, toate Giorgio Visconti, brățări din aur cu diamante, Dinh Van, inel din aur diamante, Marco Bicego, toate KULTHO Diamonds.

Feli, nominalizată la categoria Best Female Artist

„Cred că însuși faptul că am devenit fotograf când toată lumea se aștepta să fiu matematician – asta am absolvit – a fost o rebeliune. Până acum cinci-șase ani, părinții mei mă întrebau dacă nu mă angajez. Cum să mă angajez, că fac de 12 ani fotografie? M-am căsătorit la 19 ani jumate, tot dintr-o rebeliune totală, ca să plec de acasă și, în general, fac cum mă taie capul și cam împotriva normalului, cumva. Adopt câini, fac tot felul de chestii care poate nu sunt foarte outrageous, dar sunt impulsive.”

Jachetă din denim, Balenciaga, magazinul Mengotti, curea din piele folosită ca choker, Vetements, din recuzita stilistului, Inele Thomas Sabo, toate magazinele SplendOr.

Malvina Cservenshi, designer și fondatoare Malvensky, nominalizată la categoria Best Romanian Brand ELLE STYLE AWARDS 2019

„Nu mă consider o persoană rebelă, dar uneori am anumite intuiții legate de drumul pe care pur și simplu trebuie să merg. Un astfel de moment a fost cel în care, după zece ani de muncă în TVR, am ales să-mi dau demisia fără nici un calcul prealabil. Dorința de a avea ceva al meu a fost mai puternică decât orice risc calculat și s-a dovedit a fi excelentă și în acord cu ce aveam nevoie la acel moment. Așa că, pentru mine, a fi rebel este de fapt o modalitate de a alege să fii autentic când mintea, corpul și sufletul se aliniază toate spre realizarea binelui personal.”

Cămașă din bumbac, Dolce&Gabbana, pantaloni din piele, Almaz, bretele, bască, Gucci, ambele din recuzita stilistului, botine din piele, Amina Muaddi, din garderoba personală, Colier Swarovski,

colier Pianegonda și inele Thomas Sabo, toate magazinele SplendOr.

Carla’s Dreams, nominalizat la categoria Best Male Artist

„În adolescență, rebeliunea e dictată de nihilism, de idealism, și evident că toți sunt împotriva tuturor sau a ce înseamnă mainstream. Am trecut și prin perioada de Nirvana, The Prodigy și rock rusesc. Eu rar m-am conformat, în principiu, regulilor cu Carlas. Am fost, așa, un pic mai aparte și nu am căutat căi ușoare, în sensul de prezență media exagerată. Noi, în Moldova, n-am dat interviuri doi ani și ceva, acolo sunt doar două interviuri cu noi. În România n-am reușit să facem acest lucru, pentru că acoperirea unui asemenea teritoriu necesită o prezență media mai mare. Dar chiar și asta a fost făcută, nu știu dacă putem să o numim rebeliune, dar ne-standard. Din câte știu eu, pentru că suntem pop artists, am dat mai multe refuzuri decât accepturi și în sens de interviuri, și de shooting-uri. Din cauza asta, acesta e al doilea shooting în cinci ani. Cu zece ani ani în urmă, publicitatea și marketing-ul lucrau altfel decât acum – în primul rând, ele sunt extrem de superficiale toate, în al doilea rând, tot mai multă lume preferă conținutul. Orice reclamă ai face tu.”

Hanorac și mănuși din garderoba personală și jachetă din piele cu aplicații metalice, Philipp Plein.

Fotografii: Tibi Clenci, Ștefan Dani, Oltin Dogaru, Christian Tudose

Realizatori: Domnica Mărgescu, Cristina Crăciun și Maurice Munteanu.

Texte de: Paul Petrache, Ioana Ulmeanu.

Coordonator Make-up: Alexandru Abagiu, National make-up artist Lancôme

Coordonator Hair: Sorin Stratulat, Ambasador Redken.

