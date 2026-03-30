Noi detalii despre înțelegerea secretă dintre Kim Kardashian și Ray J privind controversata înregistrare video cu conținut sexual din 2007

Kim Kardashian și Ray J ar fi ajuns, în 2023, la o înțelegere secretă privind controversata casetă video intimă din 2007.

Potrivit TMZ, care a obținut o copie a documentului, acordul a fost semnat atât de cei doi, cât și de mamele lor, Kris Jenner și Sonja Norwood.

Este vorba despre același acord despre care Ray J a susținut că a fost încălcat de Kim Kardashian, de 45 de ani, și Kris Jenner, de 70 de ani, atunci când acestea au discutat despre celebra casetă video în reality-show-ul „The Kardashians”, difuzat pe Hulu. Artistul ar fi primit 6 milioane de dolari pentru a semna înțelegerea.

Documentul, intitulat „Acord confidențial de soluționare și renunțare generală reciprocă”, prevede că părțile au convenit să rezolve toate pretențiile, disputele, cauzele de acțiune, apărările și eventualele pierderi, atât din trecut, cât și din viitor, legate de caseta video.

De asemenea, acordul include o clauză prin care cele patru persoane se angajează să nu „discrediteze sau să afecteze caracterul, reputația, integritatea, onestitatea, afacerile sau practicile comerciale” ale celorlalți. TMZ notează că înțelegerea oferă protecție juridică și pentru Disney și Hulu (Disney deține platforma Hulu, care difuzează „The Kardashians”).

Reprezentanții lui Kim Kardashian și ai lui Ray J nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere.

În procesul intentat împotriva lui Kardashian și Jenner, Ray J a susținut că acestea ar fi fost cele care au făcut publică înregistrarea, acuzație pe care a lansat-o pentru prima dată în 2022.

Tot el a afirmat că acordul din 2023 a fost încălcat atunci când Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West și Kendall Jenner au discutat despre casetă în reality-show-ul de pe Hulu „aproape imediat după semnarea acordului”, potrivit documentelor din instanță. Avocatul lui Ray J a susținut că artistul „nu va permite ca fosta parteneră, Kim, și Kris să folosească sistemul judiciar în avantajul lor, să își încalce obligațiile contractuale și să-l sacrifice pe altarul faimei”.

Acțiunea în justiție a cântărețului R&B a venit după ce Kim Kardashian și Kris Jenner l-au dat, la rândul lor, în judecată pe Ray J, în octombrie 2025, pentru defăimare, după ce acesta a afirmat că ar colabora cu autoritățile federale pentru a construi un dosar de tip RICO împotriva celor două.

Vedetele au susținut în documentele depuse la instanță că „nu există o astfel de investigație federală”. Într-un alt set de documente, Kim Kardashian și Kris Jenner au respins acuzațiile lui Ray J potrivit cărora ele ar fi orchestrat lansarea casetei video.

Kris Jenner a declarat că afirmațiile lui Ray J sunt „profund ofensatoare și dăunătoare”.

„Am fost complet devastată, zdrobită și distrusă ca mamă să-mi văd fiica într-o astfel de situație, în care cele mai intime și private momente ale ei au fost expuse lumii”, a spus aceasta.

La rândul ei, Kim Kardashian a declarat că a cheltuit sume importante pentru a combate ceea ce ea consideră a fi minciuni, inclusiv pentru terapie și pentru colaborarea cu specialiști în comunicare, consultanți juridici și strategi. În replică, Ray J a susținut că fosta sa parteneră și mama acesteia „au mințit complet în legătură cu totul”.

„Realitatea este că, dacă minți astfel sub jurământ, nu ajungi la închisoare? Nu primești amendă?”, a declarat el pentru TMZ.

Ray J și Kim Kardashian au avut o relație intermitentă între 2003 și 2006. Caseta video intimă a fost făcută publică la un an după despărțirea lor.

