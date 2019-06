Nicole Kidman și Keith Urban au sărbătorit 13 ani de căsătorie, iar mesajele lor sunt emoționante

Keith Urban demonstrează încă o dată că știe ce declarații să îi facă soției sale cu ocazia aniversării.

Artistul a postat o imagine cu el și Nicole Kidman, îmbrățișați pe o plajă, fotografia fiind imediat apreciată de mii de fani. În imagine se poate observa și tatuajul pe care acesta l-a făcut cu numele soției sale, arătând cât de stabilă este relația lor. În plus, Keith a scris și un mesaj emoționant: „13 ani de magie, muzică, dragoste, aventuri și descoperirea continuă a iubirii pure. Aniversare fericită”.

Nicole Kidman a postat la rândul ei o imagine cu Keith Urban, marcând fericita aniversare. „….Dragoste. Aniversare fericită”

View this post on Instagram …love ❤️ Happy Anniversary Baby A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Jun 25, 2019 at 3:27pm PDT

Pentru cei care îi urmăresc pe Nicole Kidman și Keith Urban, aceste mesaje nu sunt o surpriză, ei vorbind mereu despre cât de mult se iubesc.

După filmarea primului sezon din serialul „Big Little Lies”, în 2017, Nicole a declarat pentru ET că soțul ei reprezintă o sursă de putere care o ajută să se întoarcă la o viață normală după un rol atât de complex.

„În mod normal mă pot întoarce la viața mea de familie foarte ușor. Nu mereu, însă se obicei. De data aceasta am lucrat mult. A fost greu. Din fericire, am un partener care este artist, așa că el înțelege ce înseamnă să sprijine asta. El mă îmbrățișează când sunt supărată. Eram cu adevărat supărată și lipsită de putere fizic și psihic și în dureri… Din fericire, am acasă acest sprijin și totodată am oameni cu care pot vorbi despre asta”, a explicat actrița.

