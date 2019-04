Motivul pentru care copiii lui Nicole Kidman nu au telefoane

Nicole Kidman apare pe coperta numărului de mai al revistei Vanity Fair, iar cu această ocazie a acordat publicației un interviu în care vorbește despre regula pe care a stabilit-o împreună cu soțul ei, Keith Urban, în ceea ce le privește pe fiicele lor, Faith Margaret (în vârstă de 8 ani) și Sunday Rose (în vârstă de 10 ani).

„Nu au telefon și nu le dau voie să aibă cont de Instagram. Încerc să păstrez anumite limite”, a explicat Nicole. În ceea ce-i privește pe Connor (24 de ani) și Isabella (26 de ani), cei doi copii pe care Nicole îi are împreună cu Tom Cruise, actrița și-a amintit de perioada în care au locuit în Londra: „Bella se simte mai mult de origine britanică. Am locuit acolo pentru „Eyes Wide Shut”, „Mission Impossible” și „The Portrait of a Lady”. Amândoi aveau accent britanic când erau mici.”

Stabilirea unor limite în folosirea rețelelor sociale este doar una dintre lecțiile pe care Nicole Kidman vrea să le insufle copiilor ei. În primul sezon din „Big Little Lies”, personajul pe care-l interpretează, Celeste, este victima unui abuz, astfel că le-a spus celor de la Vanity Fair că a început să abordeze subiecte similare cu fiica ei mai mare. „Vorbeam cu Sunday despre fetele din diferite părți ale lumii care nu au putere asupra propriului corp. Un bărbat le deține. Ochii ei parcă întrebau „Ce?” Încercăm să le educăm despre aceste lucruri. Le dăm informațiile într-un mod delicat, ca mai apoi să le putem ghida”, a afirmat actrița.

