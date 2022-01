Nicole Cherry, schimbare neașteptată de look. Cum arată acum artista

Invitată acum ceva timp în emisiunea „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a dezvăluit faptul că a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry.