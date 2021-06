Narcisa Birjaru e câștigătoarea Chefi la cuțite. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis Cătălin Scărlătescu

Narcisa Birjaru a devenit prima femeie câștigătoare a show-ului culinar de mare succes de la Antena 1, Chefi la cuțite. Finalista a făcut parte din echipa chef-ului Cătălin Scărlătescu în sezonul 9 al emisiunii-concurs, o ediție fără precedent, cea care a întrunit cel mai lung șir de concurenți care au primit cel puțin două cuțite în jurizările pe nevăzute. În cele din urmă, 75 de concurenți au avansat în etapa a doua a concursului, gătind conform probelor impuse de cei trei chefi din juriu.

În semifinale, concurenții au gătit pe cont propriu, și nu în echipe, iar pentru marea finală s-au calificat trei concurenți, fiecare din câte o echipă, fiind pentru prima dată după șase sezoane când s-a întâmplat acest lucru. Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru au participat în finală, iar marea câștigătoare s-a dovedit Narcisa Birjaru. Aceasta a câștigat premiul de 30.000 de euro.

Intrată în competiție cu dorința de a merge cât mai departe, Narcisa Birjaru a obținut trei cuțite de la chefi pentru hamburgerul preparat după o rețetă proprie. Concurenta a vorbit despre identitatea și etnia ei pe parcursul emisiunii, dar și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a practica meseria.

Cătălin Scărlătescu a fost cel care a îndrumat-o pe Narcisa Birjaru, și astfel a câștigat pentru a treia oară sezonul emisiunii. Acesta a mărturisit că este mândru de faptul că o femeie a câștigat trofeul pentru prima dată în istoria competiției și i-a transmis protejatei sale un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Sezonul 9 mi-a depãsit toate asteptãrile. Pentru prima datã în istoria @chefilacutite o femeie a reusit sã obtinã trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit! În Narcisa am simtit cea mai mare luptã de-a lungul sezonului. Am simtit cã ar face orice ca sã învete mai mult, sã se autodepãseascã, sã câstige. Este un om care a muncit extrem de mult ca sã ajungã aici, un om care nu are multã încredere în fortele proprii, dar un om care dã un gust fabulos mâncãrii. Narcisa, te-ai nãscut sã gãtesti! Sã nu lasi pe nimeni sã îti ia asta'”, a scris Cătălin Scărlătescu despre Narcisa Birjaru.

Narcisa Birjaru a declarat în final că nu știe încă ce va face cu premiul în bani, dar că i-ar plăcea să își deschidă un restaurant în viitor. „Încă nu știu exact. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală. Rămâne de văzut!”

Foto: Instagram