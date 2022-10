Nadine, detalii inedite despre planurile profesionale după ce s-a mutat în Franța: „Am tras tare anul acesta”

Nadine trăiește deja de mai bine de un an în Franța, unde s-a adaptat într-un timp relativ scurt și unde a găsit oportunitățile pe care și le dorea. Vedeta a vorbit deschis despre viața în străinătate și ce planuri profesionale are pe viitor.

Vedeta a plecat din țară în urmă cu 15 luni și s-a mutat în Franța, unde duce o viață așa cum și-a dorit alături de familia ei. Nadine a povestit pentru playtech.ro că are un program de zi cu zi foarte încărcat, iar proiectele în care s-a implicat îi ocupă tot timpul, motiv pentru care nu resimte dorul de casă. În ceea ce privește viața profesională, aceasta se concentrează foarte mult pe studii, iar în prezent urmează cursuri de economie, după ce a făcut două semestre de psihologie la o altă facultate.

Am tras tare anul acesta și am făcut două semestre de psihologie fără vacanță de vară. De ce? Fiindca m-am înscris și la un curs de economie, organizat de o altă facultate, una de la Londra, față de cea din America, unde urmez online cursurile de psihologie. Abia din ianuarie revin la psihologie, căci până atunci mă specializez în economie, pe vremurile astea”, a declarat Nadine Emilie Voindrouh pentru playtech.ro.

„Dor? Nu există așa ceva când ai proiectele mele. Am învățat să-mi prioritizez problemele și ca atare nici nu mă gândesc la așa ceva. Acum gândul îmi stă doar la școală. În vară au venit la noi câțiva prieteni foarte din România și am depănat multe amintiri comune.

La 45 de ani, Nadine este determinată să ducă studiile mai departe și se gândește să se înscrie și la doctorat. Cu toate că are cunoștințe aprofundate în mai multe domenii, cel care a atras-o cel mai mult este psihologia.

„Mă înțeleg foarte bine cu decanul facultății americane. Abia după ce am purtat câteva discuții cu el am înțeles și eu, și el, de ce în primele săptămâni, ba chiar luni de facultate, am avut un start greoi. Nu doar că acum am înțeles pe deplin sistemul și faptul că-mi pot alege singură materiile de studiu, lucru de neimaginat pentru mine până acum ceva timp, dar și parcursul viitor. Iar asta ar putea implica și doctoratul.

Cu câteva condiții! Să fiu acceptată, iar eu să învăt să lucrez în echipă. Recunosc că nu prea știu să fac asta, poate și fiindcă atunci când ajungi la o anumită vârstă nu-ți prea mai arde să te lași dus într-o direcție sau alta!”, mai spune Nadine. Ea a dat însă dovadă de tărie de caracter aparte, susținând cu succes BAC-ul în România la 44 de ani, și înscriindu-se la facultate, în Statele Unite, câteva luni mai târziu.