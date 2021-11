Motivul pentru care Mădălina Pamfile a plecat din platoul „Bravo, ai stil! Celebrities”

Discuțiile aprinse dintre Mădălina Pamfile și Nicoleta Dragne continuă și în ediția de miercuri, 24 noiembrie, a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”. În urma unui schimb de replici în care cele două dezbat descalificarea Ioanei Filimon din competiție, Pamfile decide să părăsească platoul în timpul filmărilor și să nu mai continue discuția cu Nicoleta Drage.

Într-o ediție anterioară a show-ului, Mădălina Pamfile s-a simțit deranjată de faptul că Ioana Filimon, care a fost descalificată din emisiune, a adus în discuție un subiect extrem de sensibil pentru ea, și anume familia ei.

În ultima ediție a emisiunii în care a apărut și Ioana Filimon, ea și Mădălina Pamfile au avut o ceartă aprinsă, după cum scrie kanald.ro.

Când încă se afla în competiție, Ioana Filimon a avut un conflict cu Mădălina Pamfile, iar cele două și-au spus replici destul de dure. Mădălina Pamfile a susținut că Ioana Filimon a deschis subiectul cu privire la partenerul ei de viață, iar acest lucru a deranjat-o. „Tu ești cea care ai deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Toată lumea a luat-o că stau cu un milionar că e moș. Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus și la mine s-a indus acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fară să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbești despre familia mea”, a spus Mădălina Pamfile.

În cele din urmă, și Ioana Filimon a decis să reacționeze, fiind de părere că ea nu s-a legat de familia nimănui. „Pe mine nu mă interesează viața ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc. Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?! (…) Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui”, a declarat Ioana Filimon.

Foto: Instagram

