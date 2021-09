Mira s-a despărțit de partenerul său după doi ani de relație

Mira s-a despărțit de partenerul său de viață, Andrei, alături de care a fost într-o relație vreme de doi ani. Cântăreața a declarat pe contul său de TikTok, unde a și făcut anunțul pentru fanii ei, că despărțirea a fost una amiabilă, și a decis să povestească și motivele pentru care nu le-a dat vestea mai devreme.

Anunțul vine după ce presa a speculat că Mira s-a despărțit de iubitul ei, motiv pentru care cântăreața a și decis să facă public acest detaliu al vieții sale private. „A venit momentul să vă zic că, da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac video-ul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. Nu e că n-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi. Nu știam exact, cum se întâmplă de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile… Nu am știut nici noi ce să spunem și ce să facem. Nu am mai experimentat nici o situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum”.

Cântăreața a subliniat că nu îi face plăcere să își discute problemele personale în public și că nu are de gând să își povestească relația în emisiuni TV, așa cum se practică în showbiz-ul local. „Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu este nici o problemă. Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună. Nu ar avea cum să ne fie indiferent. Nu a fost vorba de nici o înșelăciune. A fost o relație foarte frumoasă în care am crescut unul lângă celălalt, ne-am maturizat, am învățat lucruri. Pur și simplu am decis că așa e mai bine pentru amândoi.”

Vestea că Mira s-a despărțit vine în contextul în care cântăreața își menținea relația discretă, fără să dea prea multe detalii celor peste un milion de fani care o urmăresc pe Instagram. Totuși, cu ceva timp în urmă aceasta făcuse declarații despre debutul relației sale. „Mai întâi am fost prieteni foarte buni și după care… știi cum e când cei mai buni prieteni se iubesc și… Nici noi nu ne-am dat seama că s-a întâmplat, mai ales că s-a întâmplat după ce ne-am cunoscut. Au trecut ceva luni”, declara ea într-o emisiune televizată.

Foto: Instagram

