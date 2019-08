Millie Bobby Brown lansează prima ei colecție de produse cosmetice, destinate tinerilor

Săptămâna aceasta am avut parte de câteva anunțuri importante în ceea ce privește industria de frumusețe. Călcând pe urmele lui Kylie Jenner, Rihanna, Selena Gomez și Ciara, Millie Bobby Brown este următoarea celebritate care își lansează propria colecție de produse de frumusețe. Actrița în vârstă de 15 ani a jucat în serialul Stranger Things, unul dintre cele mai populare producții Netflix, care a cucerit milioane de tineri (dar și adulți) din întreaga lume.

Vezi această postare pe Instagram #florencebymills O postare distribuită de florence by mills (@florencebymills) pe Aug 20, 2019 la 6:03 PDT

Linia cosmetică se va numi Florence by Mills, inspirată de stră-străbunica sa. Millie le-a spus celor de la WWD: „Am simțit că un brand despre individualitate și curaj și adevăr ar trebui să fie numit după cineva care a fost toate aceste lucruri.” Câteva aspecte foarte importante în legătură cu brandul, sunt acelea că produsele se vor încadra în categoria celor vegane, netestate pe animale și aprobate de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Așa cum Millie a explicat, produsele sunt destinate Generației Z, din care face și ea parte. Fiind o actriță la o vârstă atât de fragedă, Brown a învățat câteva lucruri esențiale în ceea ce privește frumusețea: „Am stat într-un scaun pentru machiaj de la vârsta de 10-11 ani, și am făcut cunoștință cu toate tipurile de produse. Am avut efecte speciale pe față, sânge, o mulțime variată de fonduri de ten… am vrut să mă implic pentru că există o lipsă pe piață în această industrie pentru tineri.”

Nu știm încă mai multe detalii, însă prețurile ar putea varia între 10 dolari și 34 de dolari. Un procent din vânzări va fi donat fundației Olivia Hope, înființat în onoarea Oliviei Hope LoRusso, prietena pe care Millie a pierdut-o în urmă cu doi ani.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

