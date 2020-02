Michelle Obama, dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Barack Obama și relația pe care o are cu fiicele sale

Michelle Obama a oferit declarații emoționante celebrei Oprah Winfrey într-un interviu din cadrul turneului Your Life In Focus care a avut loc la Barclays Center în New York.

Printre subiectele pe care le-au abordat, Michelle a vorbit și despre căsnicia ei cu Barack Obama, dar și schimbările din viața ei care au avut loc în ultima vreme. Mai precis, fiica ei în vârstă de 18 ani, Sasha, a plecat la facultate, iar pentru Michelle a fost un moment emoționant.

Michelle Obama a fost extrem de apreciată după ce și-a lansat cartea „Becoming”, reușind astfel să vândă peste 10 milioane de exemplare. Ea le amintește mereu fiicelor sale, Malia și Sasha, că nu trebuie să se definească de ceea ce spun alții și că trebuie să își trăiască viața așa cum vor. „Ele au nevoie de timp pentru a se cunoaște, pentru a-și da seama ce anume vor să devină și să nu asculte de ceea ce vor alții pentru ele. Nu aș vrea să se compare cu ceilalți, iar pentru fetele tinere este destul de dificil să faci asta.”

Majoritatea o cunosc datorită faptului că a fost prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, însă ea a vorbit și despre copilăria ei. „Sunt Michelle din South Side din Chicago. Am haine frumoase și bijuterii acum, dar înainte mama îmi făcea hainele. Am fost crescută cu ideea că sunt suficiente lucrurile pe care le am. Trebuie să fii recunoscător și fericit pentru ceea ce ai.”

Michelle a vorbit și despre relația pe care o are cu Barack. „Dacă ești cu persoana potrivită, înțelegi că între voi există prietenie, care este baza unei relații. Puteți să aveți și momente mai dificile, iar dacă vă lăsați relația afectată de către ele, atunci nu îți vei da seama cum ar trebui să arate o căsnicie.”

Autobiografia lui Michelle, „Becoming”, a cunoscut un real succes, însă ea a decis că este timpul să vorbească și despre alte cauze în care e implicată. „Mi-am petrecut un an vorbind despre mine și făcând înconjurul lumii. Dar simt că este de ajuns. Acum, să vorbim și despre povestea altcuiva. Nu sunt aici să vorbesc despre povestea sau călătoria mea. Sunt aici ca să deschid calea și altor femei tinere.”

Oprah a spus că de fiecare dată când o vede pe Michelle alături de soțul ei, Barack, sunt mereu cu zâmbetul pe buze și a întrebat-o ce anume îi face fericiți. „Suntem fericiți, dar de ce nu am fi așa? Suntem sănătoși, ne avem unul pe celălalt. Avem un scop în viață. Există lucruri de care să ne plângem, însă noi doi nu avem de ce să facem asta”, a mai declarat Michelle.

Citește și:

Michelle Obama a dezvăluit o imagine rară cu ea din copilărie

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro