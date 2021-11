Michaela Prosan, actrița din serialul „Fructul oprit”, a devenit mamă și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul

Michaela Prosan, actrița cunoscută pentru rolul din serialul „Fructul oprit”, a devenit mamă pentru prima oară și a dezvăluit marea veste fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița în vârstă de 29 de ani și-a surprins fanii care o urmăresc pe Instagram cu o imagine inedită realizată în timpul unei ședințe foto, fotografie în care își ține în brațe bebelușul. Vedeta nu a dezvăluit momentan sexul copilului pe care abia l-a adus pe lume. Imaginea este acompaniată și de un scurt text, însă emoționant: „Suflet iubit”.

În urmă cu câteva luni, ea a postat tot pe Instagram câteva imagini inedite în care apare alături de partenerul ei, singura descriere a fotografiilor fiind un emoji reprezentând o inimă.

Michaela Prosan a vorbit în mai multe interviuri și despre cum a început cariera ei și cu ce se ocupa înainte de a deveni celebră datorită rolului din serialul Fructul oprit.

„În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul ‘Steaua fără nume’, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta și am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri. Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. ‘Fructul oprit’ a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, a declarat actrița Michaela Prosan în urmă cu ceva timp.