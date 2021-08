Mezzosoprana Andreea Ilie, declarații inedite despre relația cu Bobby Păunescu

Mezzosoprana Andreea Ilie și omul de afaceri Bobby Păunescu sunt într-o relație de câteva luni. Cei doi au preferat să își trăiască povestea de iubire departe de ochii publicului și să fie rezervați când vine vorba de viața lor personală.

Andreea Ilie a făcut acum declarații într-un interviu pentru impact.ro despre relația cu Bobby Păunescu. În ceea ce privește o posibilă căsătorie între cei doi doi, aceasta a avut un răspuns surprinzător. „De când am apărut pe diferite scene am fost cerută în căsătorie, însă până acum am refuzat toate ofertele. Niciuna nu mi-a atras atenția sau interesul, au fost doar jocuri ale tinereții. Acum sunt într-un moment frumos al vieții mele și ca și metaforă, au bătut unele clopote minunate, săptămânile trecute în Positano, unde am avut cu Bobby o vacanță idilică.”

Andreea Ilie a dezvăluit și cum a reușit Bobby Păunescu să o cucerească și ce apreciază la el. „Bobby, cum am menționat și cu alte ocazii, m-a cucerit cu bunătatea lui și cu dorința lui de a înțelege felul meu de a fi. Respect foarte mult acest aspect și cred că asta contează. A cuceri o femeie adevărată nu înseamnă mese la terase și plimbări nocturne cu mașina, înseamnă respect și drag de a petrece mult timp cu acea femeie”, a adăugat ea pentru sursa citată anterior.

Soprana a menționat că partenerul ei este romantic și a povestit cum anume o impresionează zilnic. „Eu îl văd romantic și mă bucură prezența lui. Asta contează pentru mine. Primesc flori proaspete aproape zilnic de la el. Mă răsfață!”, a declarat Andreea Ilie pentru impact.ro.

Andreea Ilie colaborează acum cu Opera Națională din București. A urcat pe scenă cu mai multe ocazii, interpretând Zita în Gianni Scchichi, Maddalena în Rigoletto de Verdi, La Zia Principesa în Sora Angelica (Puccini) sau Mercedes în Carmen (Bizet) și multe alte roluri.

Foto: Instagram Andreea Ilie

