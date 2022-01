Mesajul Amaliei Năstase pentru cei care o critică pentru că s-a îngrășat

Mesajul Amaliei Năstase pentru cei care îi critică kilogramele este unul cât se poate de ferm. Fosta soție a lui Ilie Năstase are o familie fericită și o carieră înfloritoare, însă a povestit, de-a lungul timpului, că are probleme de greutate pe care a încercat să le combată prin tot soiul de metode.

În urmă cu ceva timp, Năstase afirma triumfătoare că a reușit să slăbească 30 de kilograme după ce a urmat, sub stricta îndrumare și supraveghere a unui specialist, o dietă oloproteică. Însă acum aceasta a căpătat iar 15 kilograme pe care nu și le dorește, așa că a anunțat că s-a apucat de o altă dietă, și aceasta personalizată, apelând la prietena ei, medicul Ioana Berciu, specializată în medicină funcțională.

Mesajul Amaliei Năstase, dincolo de faptul că a vorbit mereu deschis despre dietele prin intermediul cărora a încercat să scape de kilogramele pe care nu și le dorește, nu ține de ea, ci de criticile pe care le-a primit din jur. Invitată la emisiunea Vorbește lumea, Amalia Năstase a povestit și de această dată despre cum înțelege să își țină sub control greutatea, dar și despre aportul esențial al medicului în demersul ei.

„Nu fac teroare în casă când țin eu dieta. Nu pot să-i țin pe copii cu ce mănânc eu. Eu nu mă simt vinovată când mănânc prostii. Azi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mai târziu mănânc buger de pui cu avocado și salată, fără pâine. Aseară am mâncat mâncare chinezească din legume cu sos. Am voie doar apă, îmi lipsesc fructele, mâncam multe”.