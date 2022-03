Melinda Gates a dezvăluit motivul divorțului de Bill Gates

Invitată în cadrul emisiunii CBS Morning, Melinda Gates a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Bill Gates, dezvăluind motivul care a dus la destrămarea mariajului lor. Aceasta a fost întrebată inclusiv dacă aventura pe care fostul său soț a avut-o în urmă cu 20 de ani a contribuit la decizia de a divorța.

„Cu siguranță cred în iertare, așa că am crezut că am rezolvat o parte din asta. Nu a fost un moment sau un lucru concret care s-a întâmplat. Pur și simplu a venit un moment în care mi-am dat seama că nu era sănătos și că nu puteam să am încredere în ceea ce aveam”, a declarat Melinda .

În luna mai a anului trecut, cei doi au anunțat pe conturile personale de Twitter că relația lor a luat sfârșit și că au decis să divorțeze.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață”, se arăta într-o declaraţie comună.