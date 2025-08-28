Maya, fiica Antoniei, a împlinit 15 ani. Cum a fost sărbătorită adolescenta

Maya Castellano, fiica Antoniei, a împlinit 15 ani. Evenimentul a fost marcat de mama sa printr-o serie de postări emoționante pe Instagram, în care a împărtășit mai multe fotografii cu Maya din diferite momente ale copilăriei și adolescenței.

Maya a împlinit 15 ani

Ziua de naștere a fost una specială, sărbătorită ca o adevărată prințesă. Alături de Maya au fost cei dragi, inclusiv mama sa, care a surprins fiecare clipă a aniversării.

Fiica cea mare a Antoniei a celebrat evenimentul într-un decor de poveste, pe un balcon cu priveliște spectaculoasă. Adolescenta a fost surprinsă zâmbind, în timp ce i se cânta „La mulți ani!”. Maya a purtat o rochie neagră cu nasturi aurii și accesorii care i-au completat ținuta elegantă.

Antonia a împărtășit emoțiile acestei zile speciale prin postări dedicate fiicei sale.

Tortul aniversar a fost unul simplu, dar plin de semnificație: albastru, cu mesajul „La mulți ani, Maya!”.

Antonia, mândră de reușitele fiicei sale

Maya, fiica Antoniei, a atras din nou atenția internauților. Artista a publicat pe TikTok un clip în care apare fiica sa, care deja se bucură de experiența condusului, deși avea doar 14 ani. Postarea a devenit rapid virală, fanii fiind impresionați de maturitatea și frumusețea fetei.

Maya locuiește în mare parte alături de tatăl ei, Vincenzo Castellano, și a obținut un permis de conducere destinat adolescenților, permis ce le oferă dreptul de a conduce anumite vehicule înainte de vârsta majoratului. Printre imaginile distribuite de Antonia, un comentariu a atras în mod special atenția fanilor: „Atunci când fiica ta a devenit suficient de mare să îți poată fi șofer”.

De altfel, Maya este adesea lăudată pentru trăsăturile sale, mulți remarcând cât de bine seamănă cu mama sa. Fanii s-au arătat încântați să o vadă atât de încrezătoare și elegantă, mulți comentând că urmează stilul mamei sale în ceea ce privește prezența în fața camerelor.

Relația dintre Antonia și tatăl Mayei, Vincenzo Castellano, a fost mult timp un subiect sensibil. Cei doi s-au separat în 2012, iar artista a dus o luptă complicată pentru a păstra legătura cu fiica sa, care a rămas să trăiască în Italia. Însă, potrivit unui interviu acordat revistei VIVA!, Antonia spune că, în prezent, lucrurile s-au stabilizat și comunicarea cu fostul soț este una bună.

„A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo avem o relație foarte bună, ceea ce ajută enorm și mă bucur”, a mărturisit artista.

Antonia susține că este liniștită în privința viitorului Mayei, fiind încrezătoare în modul în care fiica ei se dezvoltă.

