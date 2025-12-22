Mărturisirea făcută de Andreea Marin de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 51 de ani: „Prețuiesc viața așa cum e, surprinzătoare, dulce-amară…”

Pe 22 decembrie, Andreea Marin a împlinit 51 de ani. Cu ocazia aniversării sale, vedeta a transmis un mesaj în care a vorbit pe larg despre experiențele atât fericite, cât și cele mai puțin neplăcute care i-au marcat anul 2025.

Andreea Marin, confesiuni de ziua ei de naștere

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a împărtășit cu publicul larg câteva gânduri de ziua ei de naștere. Vedeta a postat un mesaj înduioșător, în care recunoaște faptul că 2025 a fost un an dificil din punct de vedere emoțional, cu multe lecții de viață dure de acceptat.

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc „instagramabil” și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul. Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără să poarte vina cuiva. De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului său, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar în această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ. Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor…”

Ce își promite Andreea Marin cu ocazia aniversării

În ciuda tuturor provocărilor și apăsărilor întâmpinate, Andreea Marin își păstrează optimismul și merge mai departe cu misiunea ei de a lăsa ceva pozitiv în urma ei.

„Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sămânță: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mă părăsește nicicând. Prețuiesc viața așa cum e, surprinzătoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment… E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu. În anul 51 din destinul meu, promit să rămân același om cu sănătoase valori, să păstrez neschimbat acest suflet solar, să clădesc, să iubesc și să sper. Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu!

P.S. Obișnuiesc, de ziua mea, să nu aștept cadouri, ci să dăruiesc. Anul acesta, am simțit să pun la cale o zi ca un dar special, despre care vă voi povesti, în cuvinte și imagini impresionante, în această seară”, a mai mărturisit Andreea Marin.

