Mario Fresh spune adevăratul motiv pentru care nu a petrecut Sărbătorile alături de Alexia Eram în America

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Fiica Andreei Esca și artistul sunt într-o relație de șase ani și postările lor pe social media sunt o dovadă a faptului că cei doi se iubesc ca în prima zi, chiar dacă recent au circulat zvonuri cu privire la despărțirea lor.

Deși de Revelion cei doi au petrecut împreună, Sărbătorile de iarnă i-au găsit despărțiți, Alexia Eram mergând în America împreună cu părinții ei, în timp ce Mario Fresh a rămas în România.

„ Mario o să aibă concerte de Crăciun și nu poate fi alături de noi. O să merg în America cu familia o săptămână. Nu am mai fost demult într-o vacanță doar cu părinții și abia aștept. În relație eu las mai mult. Eu sunt romantica incurabilă. Este și el foarte romantic dar eu las mai mult de la mine, Mario este mai orgolios. Nu știu când o să fie nunta noastră. Avem doar 22 de ani, mai avem…”, declara Alexia Eram, înainte de Sărbători pentru Click! .

Mario Fresh a vorbit acum despre adevăratul motiv pentru care nu a fost alături de partenera lui de Sărbători, fiind vorba nu numai despre concertele stabilite dinainte.

„Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a povestit Mario Fresh, în exclusivitate pentru Spynews.ro.