Mario Fresh, probleme de sănătate în vacanța din Franța. Artistul a plecat cu iubita lui, Miruna Gavrilă: „Sunt rău. Nu mai pot”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape două săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris, alături de iubita sa, Miruna Gavrilă. Cântărețul a povestit pe rețelele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România.

Mario Fresh, despre problemele de sănătate

Artistul și partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna, în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că, în tot acest timp, a încercat să fie atent la alimentație.

Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că, în timpul ieșirii la restaurant, a decis să bea și o bere, în ciuda simptomelor.

„Suntem în Paris, urmează să o vedem pe scenă pe Celine Dion, cea mai frumoasă voce de pe pământul ăsta. De 11 zile trec printr-o enterocolită, indigestie, nu sunt deloc bine cu stomacul (…) Iubita mea se simte foarte bine, mănâncă somon și pâine prăjită, ceea ce de 11 zile bag și eu, dar azi am cedat și am băut o bere. Oare ce se poate întâmpla dacă beau și eu o bere pe enterocolita asta? Ce pățesc? Că oricum sunt rău. Când ajung acasă vineri, direct la spital mă duc, să stau acolo până mă fac ăia bine, că nu mai pot”, a spus Mario Fresh, pe TikTok.

Mario Fresh, cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, Miruna Gavrilă

Mario Fresh a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre viața lui amoroasă. Artistul consideră că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală.

„De mic am stat în relație și cumva sunt obișnuit să am pe cineva lângă mine, să îmi împart viața cu cineva și să iubesc. Nu cred că aș putea să trăiesc foarte mult fără o persoană care să mă iubească lângă mine și care să îmi aibă grija. Momentan sunt foarte bine cum sunt acum și sunt foarte fericit. Cu siguranță am noroc în dragoste”, a spus Mario Fresh în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat.

„Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică de multe ori decât mine. E foarte atentă și mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea.”

Citește și:

Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul lor, Eric, după ce ea s-a mutat din România: „Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro