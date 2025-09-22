Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Mesajul Familiei Regale a României

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și Alteța Sa Regală Principele Consort Radu au împlinit 29 de ani de căsnicie pe data de 21 septembrie. Acest moment important a fost celebrat printr-un mesaj emoționant transmis de către Familia Regală a României pe rețelele de socializare.

Familia Regală a României a împărtășit publicului larg mai multe detalii referitoare la povestea de dragoste dintre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și Alteța Sa Regală Principele Consort Radu. După prima lor întâlnire din 1994, care a avut loc la un orfelinat din București, s-au revăzut, la distanță de câteva zile, la Gala Premiilor UNITER, un eveniment de referință care celebrează teatrul românesc. Pe 10 iunie 1996 s-au logodit la Versoix. În același an, dar pe 24 iulie, s-au căsătorit civil, iar pe 21 septembrie 1996 au avut cununia religioasă.

„Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Consort sărbătoresc astăzi 29 de ani de căsătorie. MS și ASR s-au întâlnit pentru prima oară în ianuarie 1994, la un orfelinat din București. După câteva zile, ei s-au reîntâlnit pe scena Galei UNITER. Logodna a avut loc la Versoix, pe 10 iunie 1996, dată aleasă special pentru a coincide cu ziua nunții Regelui Mihai și a Reginei Ana, în anul 1948. Căsătoria civilă a avut loc la Versoix, în ziua de 24 iulie 1996. Cununia religioasă a avut loc la Lausanne, la 21 septembrie 1996”, se arată în mesajul publicat de către Familia Regală a României.

De asemenea, pe site-ul Familiei Regale a României se regăsește un video care cuprinde câteva cadre de la prima întâlnire dintre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Radu.

Cum au celebrat cei 29 de ani de căsnicie

De asemenea, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și Alteța Sa Regală Principele Consort Radu au ales să sărbătorească cei 29 de ani de căsnicie în compania Alteței Sale Regale Principesa Sofia și Alteței Sale Regale Principesa Maria.

„Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu și-au sărbătorit astăzi a 29-a aniversare a căsătoriei împreună cu colaboratorii de la Casa Majestății Sale și având alături pe ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria. A fost o seară plină de amintiri plăcute și de voie-bună, într-o frumoasă zi de septembrie”, a mai transmis Familia Regală a României.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, s-a născut la Lausanne, în Elveția, pe data de 26 martie 1949, la un an și trei luni după ce Regele Mihai I a fost obligat să abdice. Este prima fiică a Regelui Mihai și a Reginei Ana ai României. În 1997, a fost desemnată oficial Principesă Moștenitoare, iar în 2007 Custodele Coroanei Române.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, este implicată în mai multe cauze sociale. Este președinta Fundației Regale Margareta a României, a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă Săvârșin și președinta de onoare a Fundației Atletismului Românesc.

Alteța Sa Regală Principele Consort Radu s-a născut la Iași, pe 7 iunie 1960, și este fiul profesorului doctor René Duda și al medicului Gabriela Constandache. În 2005 a primit titlul de Principe al României și Alteță Regală. În luna aprilie a anului 2009, și-a anunțat candidatura la Președinția României, dar, în septembrie în același an s-a retras din cursa prezidențială.

