Magda Pălimariu, apariție spectaculoasă pe plajă. Vedeta se relaxează în Grecia alături de fiul său

Magda Pălimariu profită de câteva zile de relaxare în Grecia, unde a plecat împreună cu fiul său.

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  de  ELLE.ro
Magda Pălimariu la plajă
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Magda Pălimariu și-a luat o pauză de la rutina de zi cu zi și a ales să petreacă câteva zile de relaxare în Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor în sezonul estival. Vedeta nu a călătorit singură, ci împreună cu fiul său, alături de care profită din plin de vremea frumoasă, de peisajele spectaculoase și de atmosfera liniștită de la malul mării.

Magda Pălimariu, apariție impecabilă în vacanța din Grecia

Prezentatoarea TV le-a oferit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale o privire în vacanța sa, publicând mai multe fotografii din escapada grecească. Imaginile o surprind într-o formă excelentă și într-o dispoziție de zile mari, bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de băiețelul său.

În una dintre fotografii, Magda Pălimariu apare plimbându-se prin apa mării, purtând un costum de baie întreg, într-o nuanță elegantă de bleumarin, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare. Cu părul lăsat liber și un zâmbet larg, vedeta pare să se bucure din plin de atmosfera relaxată a vacanței.

Escapada este despre odihnă, timp petrecut în familie și momente de liniște. Vedeta a împărtășit și imagini surprinse de pe plajă, unde s-a relaxat la soare, admirând peisajul dominat de nisip fin, vegetație exotică și apa limpede a mării.

Fotografiile publicate de vedetă au atras rapid atenția fanilor, care au remarcat atât peisajele spectaculoase, cât și forma fizică excelentă a prezentatoarei. Într-un alt cadru, Magda apare sub o umbrelă din stuf, într-un selfie luminos realizat chiar pe plajă.

Purtând aceeași ținută de plajă și accesorii discrete, vedeta afișează un look natural și relaxat, perfect adaptat atmosferei de vacanță. Dincolo de imaginile spectaculoase, escapada pare să fie despre timpul de calitate petrecut alături de fiul său și despre bucuria momentelor simple, departe de agitația cotidiană.

Magda Pălimariu, despre lumina reflectoarelor și liniștea de acasă

Pentru publicul Pro TV, Magda Pălimariu este sinonimă cu energie și voie bună. Indiferent de vreme, ploaie, ninsoare sau caniculă, prezentatoarea de la meteo reușește să creeze o atmosferă caldă și pozitivă în fața camerelor.

Însă, dincolo de zâmbetul său fermecător, se ascunde o femeie care învață să gestioneze provocările zilnice ale vieții de mamă, menținând în același timp cariera la standarde înalte. Magda recunoaște că, deși pare mereu optimistă, are și ea momente de slăbiciune, dar încearcă să le lase la ușă atunci când intră în platou.

„De când face Aksel (n.r. fiul Magdei, în vârstă de 3 ani) parte din viața mea, el e principalul motiv pentru zâmbetul meu, dar să știți că și eu mai am zile proaste, stări nu tocmai bune însă, atunci când mă prezint în fața celor de acasă, încerc să le las la ușă și să le transmit o stare bună, indiferent de situație. Mă bucur dacă îmi iese!”, mărturisește vedeta Pro TV pentru TVMania.

Ce spune despre al doilea copil

Chiar dacă maternitatea îi aduce bucurii imense, Magda Pălimariu este fermă în privința extinderii familiei. Întrebată dacă se gândește la un frate sau o soră pentru Aksel, răspunsul a fost clar: „Nu”. Totuși, vedeta recunoaște cu un strop de melancolie că i-ar fi plăcut ca fiul ei să aibă frați.

„Mi-ar fi plăcut să aibă frați cu care să se joace acum și să se sprijine în viitor.”, a mai spus vedeta TV.

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Foto: Instagram

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