Mădălina Ghenea, detalii despre bărbatul care a hărțuit-o timp de șase ani: „Nimeni nu merită un asemenea lucru”

Mădălina Ghenea, actriță și model, s-a remarcat la nivel internațional prin cariera sa de succes în Italia, unde a jucat în numeroase producții și a colaborat cu diverse branduri. Recent, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani.

Mădălina Ghenea, în vârstă de 35 de ani, este considerată una dintre cele mai bune actrițe din Italia. Ea s-a mutat din România cu câțiva ani în urmă și locuiește acum acolo cu fiica ei, Charlotte. De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea a devenit un nume cunoscut în lumea filmului italian, iar recent a făcut dezvăluiri șocante în emisiunea Verissimo. Actrița a spus că celebritatea i-a adus și experiențe neplăcute. A fost hărțuită timp de șase ani de un individ, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Mădălina a avut o apariție uimitoare în cadrul emisiunii Verissimo, moderată de Silvia Toffanin. În timpul interviului, actrița a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani și i s-a confesat prezentatoarei TV despre această experiență traumatizantă din viața sa. Vedeta a precizat că, la început, a crezut că acesta este prețul succesului, însă lucrurile au luat o întorsătură diferită.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a povestit Mădălina în emisiune, potrivit oggi.it.