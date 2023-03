Cum și-a făcut apariția Mădălina Ghenea la un festival de film. Românca a atras toate privirile

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Los Angeles Italia Film Festival și a impresionat pe toată lumea cu apariția ei. Actrița a strălucit în ținuta pe care a ales să o poarte la eveniment.

Mădălina Ghenea a participat la o proiecție specială a filmului Tell It Like a Woman în cadrul Los Angeles Italia Film Festival. Producția cuprinde șapte scurtmetraje regizate de regizoare din mai multe zone ale lumii și filmate în Italia, India, Japonia și SUA. Fiecare parte aduce în atenție o poveste despre femei și spusă de către femei, menită să inspire. Din distribuție fac parte actrițe celebre, printre care Eva Longoria, Jennifer Hudson, Cara Delevingne, Marcia Gay Harden, Margherita Buy, fiind câteva dintre nume. Proiectul reprezintă o colaborare cu We Do It Together, care este o companie non-profit de producție de film care luptă pentru egalitatea de gen, fondată de producătoarea de film Chiara Tilesi.

Pentru acest eveniment, Mădălina Ghenea a fost îmbrăcată într-o rochie neagră strălucitoare, cu decolteu, pe care a accesorizat-o cu un plic argintiu și sandale.

Foto: Profimedia

Pe contul ei de Instagram, Mădălina Ghenea a împărtășit un alt look pe care l-a avut la Los Angeles Italia Film Festival. Actrița a mai purtat o rochie nude cu spatele gol.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

Recent, Mădălina Ghenea și Leonardo DiCaprio au petrecut la același club din Milano. Actrița în vârstă de 35 de ani și actorul de 47 de ani au încercat să fie discreți și să nu atragă foarte mult atenția.

Mădălina Ghenea și Leonardo DiCaprio au fost la clubul Red Room. Actrița de origine română a purtat, cu această ocazie, un catsuit negru, cu transparențe în zona bustului. Ținuta sclipitoare a vedetei a fost completată de o pereche de sandale cu platformă. În ceea ce îl privește pe actor, el a ales o bluză neagră, jeanși, o jachetă bomber și pantofi sport. De asemenea, a avut și o șapcă, dar și o mască pe față.

Foto: Profimedia



Foto: Profimedia



Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro