Mădălina Ghenea, reacție vehementă după ce s-a speculat că ar urma să se căsătorească cu Bobby Păunescu

De-a lungul ultimilor ani, viața amoroasă a Mădălinei Ghenea a fost mereu o sursă de zvonuri, aproape fiecare dintre ele demontate chiar de vedetă. Cele mai recente știri ce o au ca protagonistă pe actriță susțineau că aceasta ar avea o relație cu Bobby Păunescu, mai mult decât atât, că ce doi ar urma să se și căsătorească.

Totul a început de la un anunț pe care Mădălina Ghenea l-a publicat pe rețelele de socializare în care spunea că va fi prezentă la un interviu alături de regizorul Bobby Păunescu. Fanii, dar și unele publicații mondene, au tras imediat concluzia că între cei doi există o relație, mai mult chiar, că acel intervu ar urma să reprezinte momentul în care cei doi să anunțe că urmează să se căsătorească.

Mădălina Ghenea a ținut să lămurească lucrurile și a transmit un mesaj vehement, menit a pune capăt zvonurilor privind viața ei amoroasă.

„Am avut un interviu și deja scrieți că mă căsătoresc. Nu am o relație. Nu vreau o relație. Nu mă căsătoresc. Nu vreau să mă căsătoresc!”, a scris actrița în vârstă de 35 de ani pe Instagram.

Mădălina Ghenea dezvăluie secretul siluetei sale

Mădălina Ghenea este printre cele mai frumoase femei din showbiz, care a avut tot timpul apariții fără cusur. Când vine vorba de alimentație și stil de viață, vedeta are câteva trucuri care o ajută să se mențină mereu în formă.

La 35 de ani, Mădălina Ghenea are o siluetă de invidiat, pentru care are un secret știut de puțini oameni. Cu toate acestea, actrița a dezvăluit că totul pleacă de la alimentație și este foarte atentă la programul ei. Ba mai mult, aceasta a spus că are și un truc special ce o ajută să se simtă mai bine. Mădălina a spus că este vorba despre postul intermitent, care îi curăță organismul și o face să se simtă mai energică.

Totuși, Mădălina Ghenea a precizat că nu poate face recomandări nimănui întrucât nu are cunoștințele necesare în domeniul alimentației, ci doar dezvăluie ce funcționează pentru ea. În cazul ei, postul intermitent este o metodă foarte bună de detoxifiere a organismului, iar rezultatele sunt vizibile.

„Nu sunt doctor, așa că nu pot recomanda nimic, dar pentru mine funcționează nu ca dietă, ci ca o curățare, mă face să mă simt mai bine. Deci da, am încercat-o și mi-a plăcut”, a povestit Mădălina Ghenea pe InstaStory.

