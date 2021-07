Lora, primele declarații despre zvonurile că ar fi însărcinată

Anunțul că Lora pleacă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV a fost confirmat de către artistă la începutul lunii, după ce timp de cinci luni, ea și prezentatorul Gabriel Coveșeanu, cunoscut drept Cove, au format o echipă. Lora se desparte de emisiune pentru a aloca mai mult timp proiectelor personale. „Dragii mei, încep prin a vă spune tuturor: Mulțumesc! A fost o perioadă frumoasă în care am fost alături de voi de la prima oră a dimineții, în care am povestit și în care m-ați cunoscut mai bine. De ce să ne împotrivim? Nu e floare la ureche să ne luăm rămas bun din locuri care ne-au adus zâmbete. Acum că programul meu este tot mai încărcat, am decis alături de colegi ca odată cu edițiile de vară, să îmi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicală și afacerea cu produse de beauty. În plus, vom începe promovarea filmului Pup-o, mă 2.”, a declarat atunci Lora.

Foarte mulți fani au întrebat-o pe artistă dacă adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea este reprezentat de faptul că ar fi însărcinată. Lora a decis să pună capăt acestor zvonuri într-un interviu acordat publicației Ciao.ro.

„Nu sunt gravidă și nu am nici burtă!”, a ținut să precizeze Lora, vorbind și despre cum se menține în formă. „Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum! Îmi place de mine cum arăt. Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Încep concertele. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Când m-am apucat de sală, mi-am scrântit piciorul. Nu cred în diete dar cred într-un stil de viață sănătos! Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață! Beau rar sucuri, beau apă plată des, iar dulciuri servesc doar o dată pe lună, pentru că nu simt nevoia mai des. În ce constă meniul meu?

Mă trezesc dimineață și la micul dejun mănânc cereale combinate, integrale, musli, beau lapte de migdale, dar asta pe la ora 11.30 -12.00. Intermitent fasting înseamnă să nu mănânci cel puțin 16 ore, așa că în funcție de asta iau prima masă. Apoi, la a doua masă, depinde, o supă, o salată, pește, paste sau fructe de mare, iar cina poate fi sau nu fi. Între mese mai mănânc un fruct. De sport nu prea am timp, dar aș vrea să reîncep după ce mă refac cu piciorul! Mi-am programat să mă vindec singură, merg la masaj la salonul unei prietene!”, a mai povestit Lora pentru Ciao.ro.

Lora și partenerul ei, Ionuț Ghenu, formează un cuplu de șase ani. Relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iar cei doi s-au confruntat și cu un scandal mediatic, care a reușit să îi apropie.

Inițial, Lora și Ionuț Ghenu au fost prieteni, iar ulterior relația lor de prietenie s-a transformat într-una amoroasă. Într-un interviu pentru revista Viva, Lora a vorbit cu emoție despre partenerul ei, precum și despre momentele grele pe care le-au întâmpinat în special la începutul relației lor. „Ionuț nu este doar iubitul meu, îmi este prieten. (…) A fost o relație atât de încercată și atât de greșit interpretată, am fost acuzați că suntem împreună când eram mai mult colegi, nici măcar prieteni, dar era un membru prea important în echipă ca să pot renunța la el. Când nu am mai avut influențe din exterior și am fost persoane libere, totul s-a schimbat: a venit natural să ne împrietenim, apoi a urmat un scandal mediatic provocat, iar în urma acelui scandal ne-am apropiat foarte mult.”

Foto: Instagram

