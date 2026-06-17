Lora, confesiuni dureroase despre o fostă relație toxică. Prin ce situații dramatice a trecut artista: „A încercat să mă abuzeze”

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală și una dintre relațiile toxice din trecut.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Răspunsul Lorei
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Lora este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit, de-a lungul timpului, despre relații dificile și experiențe personale marcante.

Lora, confesiuni despre o fostă relație toxică

Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală și una dintre relațiile din trecut în timpul căreia a avut parte de situații care au marcat-o. Nu este însă prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu.

Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, iar Lora a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare.

„1. Mi-a spus că nu am nimic special și că dacă iese pe stradă, găsește 100 de’alde mine.
2. Mi-a spus că nu vrea copil că vrea să mai copilărească și să se bucure de mine. (avea 38 și eu eram la ultima șansă de a mai avea copii. Știa.)
3. A dat buzna în studio la ora 23, cățărat prin balcon ca să vadă ce fac și când a văzut că scriam versuri m-a întrebat senin „așa vor arăta toate nopțile de acum încolo?” iar eu mă uitam la geaca lui de piele cumpărată de mine cu ultimii bănuți pe care a julit-o când a escaladat balconul.
4: Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul SECRET pentru care eu zâmbesc. (avea o altă relație de care nu știam)
5: Am refuzat actul intim și mi-a spus că am noroc dacă se mai uită cineva la mine cu nasul ăla. (am avut dublă fractură după un accident de mașină de care știa)
6: Am fost prima dată la el acasă îmbrăcată doar în portjartiere, pantofi negri de lac cu toc cui și un parpalac de piele peste. M-a așteptat cu șosetele matlasate peste pantalonii de trening cu „genunchi” și scame, purtați peste tricoul găurit și pătat. În pat erau ambalaje și resturi de mâncare.
7: A încercat să mă abuzeze”, au fost detaliile date de Lora în secțiunea de comentarii.

Cum a reacționat Lora după zvonurile că divorțează

Lora a fost una dintre invitatele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă faptul că a mers fără soțul ei, Ionuț Ghenu, a atras imediat atenția. Mai mult, unele publicații mondene au dat naștere la zvonuri privind relația actuală a artistei cu soțul ei, susținând că cei doi se îndreaptă spre divorț.

Artista a decis să răspundă public acestor zvonuri, precizând că la nunta Andreei Bălan a mers cu o prietenă. Ea a filmat un videoclip, pe care ulterior l-a șters, în care a spus clar că nu are de gând să divorțeze de partenerul ei de viață.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.red. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare foarte…”, a spus Lora, pe Instagram.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Citește și:
Alexandru Ion, anunț neașteptat despre cariera lui și colaborarea cu Antena 1: „Niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum arată acum Katia, care a împlinit recent șase ani: "Nu plâng..."
People
Gina Chirilă a dezvăluit imagini rare cu fiica ei. Cum arată acum Katia, care a împlinit recent șase ani: "Nu plâng..."
Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase
People
Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase
Noi detalii despre afacerea din Zanzibar a lui Cătălin Scărlatescu. Cu ce vedetă s-a asociat și ce planuri au: "Sperăm să deschidem în octombrie"
People
Noi detalii despre afacerea din Zanzibar a lui Cătălin Scărlatescu. Cu ce vedetă s-a asociat și ce planuri au: "Sperăm să deschidem în octombrie"
Tom Holland lămurește zvonurile despre nunta cu Zendaya: "Atunci când sunt cu ea..."
People
Tom Holland lămurește zvonurile despre nunta cu Zendaya: "Atunci când sunt cu ea..."
Ioana Ginghină, despre divorțul cuplului Cabral & Andreea Ibacka. Ce a povestit actrița: "Din punctul meu de vedere, erau niște chestii care..."
People
Ioana Ginghină, despre divorțul cuplului Cabral & Andreea Ibacka. Ce a povestit actrița: "Din punctul meu de vedere, erau niște chestii care..."
Cătălina Grama, mesaj emoționant despre viața ei personală. Ce a reușit actrița la 45 de ani: "Da, sunt puțin mândră de mine..."
People
Cătălina Grama, mesaj emoționant despre viața ei personală. Ce a reușit actrița la 45 de ani: "Da, sunt puțin mândră de mine..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani
Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani
Un eveniment astronomic rar va avea loc săptămâna aceasta. Ce se va întâmpla cu Luna și planeta Venus
Un eveniment astronomic rar va avea loc săptămâna aceasta. Ce se va întâmpla cu Luna și planeta Venus
Două foste ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit! Cei doi au devenit soț și soție într-un cadru de poveste
Două foste ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit! Cei doi au devenit soț și soție într-un cadru de poveste
Andreea Marin și Violeta Bănică, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Ținutele lor au atras toate privirile - FOTO
Andreea Marin și Violeta Bănică, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Ținutele lor au atras toate privirile - FOTO
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani!
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jeremy Clarkson suferă de cancer într-o formă agresivă. Anunțul emoționant făcut de cunoscutul realizator de emisiuni: "O parte din tratament nu a mers conform planului"
Jeremy Clarkson suferă de cancer într-o formă agresivă. Anunțul emoționant făcut de cunoscutul realizator de emisiuni: "O parte din tratament nu a mers conform planului"
People

Fostul prezentator al emisiunilor Top Gear și The Grand Tour a anunțat că suferă de cancer.

+ Mai multe
"Prea vulgar!" Jennifer Lopez, criticată dur de fani. Imaginea care a stârnit numeroase reacții în mediul online
"Prea vulgar!" Jennifer Lopez, criticată dur de fani. Imaginea care a stârnit numeroase reacții în mediul online
People

O fotografie cu Jennifer Lopez, publicată pe rețelele de socializare, a devenit virală și a generat numeroase reacții din partea fanilor.

+ Mai multe
Andrei Aradits, mesaj emoționant pentru fiul lui de ziua sa de naștere. Eric a împlinit 21 de ani: "E mic în capul meu"
Andrei Aradits, mesaj emoționant pentru fiul lui de ziua sa de naștere. Eric a împlinit 21 de ani: "E mic în capul meu"
People

Andrei Aradits i-a dedicat fiului său, Eric, un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii vârstei de 21 de ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC