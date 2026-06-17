Lora, confesiuni dureroase despre o fostă relație toxică. Prin ce situații dramatice a trecut artista: „A încercat să mă abuzeze”

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Lora este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit, de-a lungul timpului, despre relații dificile și experiențe personale marcante.

Lora, confesiuni despre o fostă relație toxică

Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală și una dintre relațiile din trecut în timpul căreia a avut parte de situații care au marcat-o. Nu este însă prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu.

Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, iar Lora a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare.

„1. Mi-a spus că nu am nimic special și că dacă iese pe stradă, găsește 100 de’alde mine.

2. Mi-a spus că nu vrea copil că vrea să mai copilărească și să se bucure de mine. (avea 38 și eu eram la ultima șansă de a mai avea copii. Știa.)

3. A dat buzna în studio la ora 23, cățărat prin balcon ca să vadă ce fac și când a văzut că scriam versuri m-a întrebat senin „așa vor arăta toate nopțile de acum încolo?” iar eu mă uitam la geaca lui de piele cumpărată de mine cu ultimii bănuți pe care a julit-o când a escaladat balconul.

4: Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul SECRET pentru care eu zâmbesc. (avea o altă relație de care nu știam)

5: Am refuzat actul intim și mi-a spus că am noroc dacă se mai uită cineva la mine cu nasul ăla. (am avut dublă fractură după un accident de mașină de care știa)

6: Am fost prima dată la el acasă îmbrăcată doar în portjartiere, pantofi negri de lac cu toc cui și un parpalac de piele peste. M-a așteptat cu șosetele matlasate peste pantalonii de trening cu „genunchi” și scame, purtați peste tricoul găurit și pătat. În pat erau ambalaje și resturi de mâncare.

7: A încercat să mă abuzeze”, au fost detaliile date de Lora în secțiunea de comentarii.

Cum a reacționat Lora după zvonurile că divorțează

Lora a fost una dintre invitatele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă faptul că a mers fără soțul ei, Ionuț Ghenu, a atras imediat atenția. Mai mult, unele publicații mondene au dat naștere la zvonuri privind relația actuală a artistei cu soțul ei, susținând că cei doi se îndreaptă spre divorț.

Artista a decis să răspundă public acestor zvonuri, precizând că la nunta Andreei Bălan a mers cu o prietenă. Ea a filmat un videoclip, pe care ulterior l-a șters, în care a spus clar că nu are de gând să divorțeze de partenerul ei de viață.

„Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.red. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare foarte…”, a spus Lora, pe Instagram.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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