Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, au plecat în luna de miere. Ce destinație au ales

Liviu Teodorescu și soția lui au plecat în luna de miere. Artistul și partenera lui, Iulia, au optat pentru o vacanță într-o destinație de lux, și anume Dubai.

Liviua Teodorescu și soția lui, Iulia, au ales să împărtășească cu urmăritorii lor de pe Instagram un tur cu apartamentul impresionant de care se vor bucura în această vacanță. Cei doi au avut parte și de o surpriză atunci când au ajuns în apartament, mai exact au găsit câteva fotografii cu ei de la nuntă și din cadrul altor momente pe care le-au petrecut împreună.

La începutul lunii iulie, cei doi s-au căsătorit civil, iar pe 24 iulie a avut loc cununia religioasă. La cununia civilă Iulia a purtat o rochie scurtă, tip sacou, și a optat pentru o coafură elegantă cu bucle lejere și un machiaj natural, iar cântărețul a purtat o cămașă albă, cu imprimeu și pantaloni albi.

În ziua în care s-au căsătorit religios, cei doi au făcut și o ședință foto, iar soția lui Liviu Teodorescu a purtat o rochie albă tip prințesă, în timp ce artistul a optat pentru un costum alb.

Ulterior, artistul a postat câteva imagini din ședința foto organizată cu ocazia nunții, făcându-i și o frumoasă declarație de dragoste celei care acum este soția lui: „Sâmbătă a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și ziua care pe @iulialu a făcut-o cea mai fericită femeie. A mers totul atât de frumos, de firesc, a curs ca apa unui râu. Suntem fericiți.”

După nuntă, cei doi au plecat în „săptămâna de miere”, însă au făcut o alegere mai neobișnuită. Nu au optat pentru destinații exotice sau vacanțe impresionante, precum multe alte vedete, ci au rămas pe plaiuri mioritice și au petrecut câteva zile de vis la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Suceava, unde au fost cazați într-un apartament de lux.

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob sunt împreună din liceu. Cei doi formează un cuplu de 11 ani. În ciuda faptului că artistul este obișnuit cu lumina reflectoarelor, partenera sa este mult mai discretă.

Recent, Liviu Teodorescu a fost invitat într-o emisiune TV, iar fanii au fost surprinși atunci când au observat că artistul nu mai poartă verighetă. Cântărețul a oferit imediat o explicație a faptului că importanta bijuterie lipsește de pe degetul său. „După ce am ieșit din biserică am scos-o și am pus-o într-un ghiozdan, am uitat-o până acum o săptămână când Iulia a găsit-o în ghiozdan. Am degetul prea subțire, pică”, a spus el.

