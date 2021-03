Lidia Buble, declarație neașteptată despre relația cu Răzvan Simion: „A fost marea mea dragoste”

Lidia Buble a fost invitată la Întrebarea mesei rotunde, show-ul online care le pune pe vedete în fața unora dintre cele mai incomode întrebări și feluri de mâncare, prezentat de Marius Manole la protvplus.ro.

Încă de la despărțirea de fostul iubit, Răzvan, toată lumea a fost curioasă să afle ce s-a întâmplat între cei doi și cum s-au dus atât de rapid toate sentimentele pe care spuneau că le au. Vizibil emoționată, Lidia Buble a vorbit în această emisiune despre iubire, cu o deschidere neașteptată: „Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat”. Ce întrebare o va face pe artistă să își deschidă sufletul și să admită că relația cu Răzvan continuă, dar în alt mod, poți vedea doar pe protvplus.ro.

Declarațiile incediare nu s-au încheiat aici! „Stau bine pe piersicuță”, recunoaște Lidia când a fost întrebată ce fel de mesaje neașteptate primește de la fani.

Nu este prima dată de la despărțirea de Răzvan Simion când Lidia Buble vorbește despre relația lor. Lidia Buble și Răzvan Simion, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de pe Antena 1, au format un cuplu timp de cinci ani.

Lidia Buble le-a făcut o mărturisire urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare privind despărțirea de prezentatorul TV. „Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, a fost mesajul transmis de artistă pe Instagram.

În ceea ce privește relația actuală dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, artista a mărturisit că ei încă mai lucrează împreună, reușind să separe partea sentimentală de cea profesională. „Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, le-a spus Lidia Buble fanilor într-o sesiune de întrebări și răspunsuri.

În luna iunie a anului trecut, Răzvan Simion a confirmat public despărțirea de Lidia Buble, după ce s-au vehiculat destule zvonuri privind o posibilă separare între cei doi. „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical”, declara prezentatorul TV la vremea respectivă.

Foto: Instagram

