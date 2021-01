Cu ce probleme de sănătate se confruntă acum Lidia Buble: „Este nevoie de antibiotic”

Lidia Buble se numără printre artiștii din România care își țin la curent fanii de pe rețelele de socializare cu toate aspectele vieții lor, fie că este vorba despre realizări, momente fericite, chiar și problemele de sănătate cu care se confruntă.

Așa se întâmplă și în acest moment, Lidia anunțându-și fanii că are unele probleme de sănătate, dar că urmează indicațiile medicilor și tratamentul care i-a fost prescris pentru a trece mai repede peste acest moment neplăcut.

„M-am trezit cu o durere de gât. Mă doare și când înghit saliva să beau apă. Este crunt. (…). Ca asta n-am avut niciodată… este atât de puternică. Nu se simte când vorbesc, dar am o durere cruntă. Nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Să vă traduc ce vrea să spună fata asta aici. E în pauză vocală, face injecții și este nevoie de antibiotic pentru durerile alea de gât care o supără. Ne auzim peste câteva zile. Vă pup și vă îmbrățișez de nu vă vedeți!”, a transmis artista pe Instagram Stories.

Tot pe Instagram Stories, Lidia Buble a dezvăluit: „Ne auzim peste câteva zile. Vă pup și vă îmbrățișez de nu vă vedeți. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje”.

Lidia Buble este o cântăreață extrem de apreciată din România și foarte mulți dintre fanii ei s-au întrebat până acum cum reușește să se mențină în formă.

Lidia Buble are o formă fizică de invidiat și chiar ea a dezvăluit pe Instagram care este regimul alimentar pe care îl urmează. Artista are grijă la alimentația ei, mănâncă extrem de rar carne și nici de sărbători nu a făcut excese. „Eu de Sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte rar, dar foarte rar, de două ori pe an maximum, în rest mănânc doar pește. Așa că eu, de Sărbători, am cam făcut foamea. În afară de portocale, mandarine și câteva dulciuri, și, într-o zi, am mâncat un fel de paste.”

„Nu am mâncat nimic în această perioadă. Sunt singura nebună care, când vine seara, se gândește „Doamne, să vină mâine, să pot să mănânc din nou micul dejun.” Sper că nu sunt singura”, a adăugat Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble a trecut printr-o transformare incredibilă de-a lungul anilor, reușind să slăbească 10 kilograme. În trecut, artista dezvăluia cum a reușit să facă asta. „Am slăbit pentru că televizorul îngrașă și atunci am fost oarecum obligată să slăbesc. Am dat jos 10 kilograme sau chiar mai mult, printr-o alimentație sănătoasă și mult sport”, declara Lidia la sfârșitul lui 2018, relatează Viva!.

