Lidia Buble vorbește deschis despre despărțirea de Răzvan Simion

Lidia Buble a vorbit deschis despre despărțirea de Răzvan Simion, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de pe Antena 1, alături de care a format un cuplu timp de cinci ani.

Lidia Buble le-a făcut o mărturisire urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare privind despărțirea de prezentatorul TV. „Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, a fost mesajul transmis de artistă pe Instagram.

În ceea ce privește relația actuală dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, artista a mărturisit că ei încă mai lucrează împreună, reușind să separe partea sentimentală de cea profesională. „Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, le-a spus Lidia Buble fanilor într-o sesiune de întrebări și răspunsuri.

În luna iunie, Răzvan Simion a confirmat public despărțirea de Lidia Buble, după ce s-au vehiculat destule zvonuri privind o posibilă separare între cei doi. „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical”, declara prezentatorul TV la vremea respectivă.

În septembrie, trupa VUNK a lansat piesa „Vino, Du-te” în colaborare cu Lidia Buble, compusă în perioada stării de urgență, de către Cornel Ilie, solistul formației și produsă împreună cu Gabriel Maga, chitaristul VUNK. După lansarea ei, zvonurile despre o posibilă relație între Lidia Buble și Cornel Ilie nu au întârziat să apară, mai ales că artistul a anunțat că divorțează de soția lui la începutul lunii septembrie.

Lidia Buble și Cornel Ilie au fost invitați acum câteva săptămâni în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe Pro TV, ocazie prin care au spus adevărul despre aceste zvonuri. „Nu, nu avem o relație. Avem o piesă, un cântec, atât”, a spus Cornel Ilie. „Avem o relație de prietenie. Nu e prima dată când se scrie că am o relație cu vreun artist cu care am colaborat. Noi avem o relație de prietenie și atât. Suntem gemeni, practic știm totul unul despre celălalt”, a adăugat Lidia Buble.

