Ce se întâmplă în organismul tău atunci când renunți la carne

Dintotdeauna a existat o dezbatere nesfârșită între persoanele care consumă carne și cele care nu. Raționamentul de a renunța complet la carne are în spate multe motive, chiar și etice de cele mai multe ori.

Tot mai multe persoane se gândesc să facă pasul acesta, însă trebuie să te informezi înainte, dar și să discuți cu medicul tău, astfel încât să te asiguri că organismul are toți nutrienții necesari pentru o dezvoltare sănătoasă. Așa că, iată ce se întâmplă atunci când renunți complet la carne:

1. Poți să slăbești

O echipă de la George Washington University School of Medicine a identificat cât de mult poate slăbi o persoană care renunță să consume carne. Cercetarea, care a analizat alte studii anterioare și a fost publicată în Academy of Nutrition and Dietetics, a arătat că persoanele care au eliminat carnea din alimentația lor au pierdut în medie aproximativ 10 kilograme, fără a-și monitoriza aportul de calorii. „O dietă bazată pe plante vă poate ajuta să pierdeți în greutate fără să numărați caloriile și fără să vă intensificați antrenamentele”, a spus Neal Barnad, autor principal al cercetării și profesor asociat de medicină la George Washington University.

2. Bacteriile intestinale se vor schimba

Un studiu din 2014 a analizat diferențele dintre bacteriile intestinale găsite la cei care consumă carne, vegani și vegetarieni, descoperind astfel câteva aspecte de menționat. Cele mai mari diferențe au fost între vegani și persoane care mănâncă produse de origine animală. Cercetătorii de la City University of New York au descoperit că veganii aveau o serie de bacterii intestinale mai protectoare.

3. Ai putea avea un deficit de nutrienți

O dietă vegetariană sau vegană echilibrată îți poate oferi suficienți nutrienți dacă reușești să îți formezi o alimentație corectă, însă, în același timp, te poți confrunta cu deficit de fier, vitamina D și vitamina B12, potrivit NHS. Se recomandă consumarea leguminoaselor, precum fasole, linte, nuci, fructe, legume verzi și cereale integrale.

4. Riscul de a avea cancer ar putea scădea

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății a catalogat carnea procesată ca fiind „cancerigenă.” Carnea roșie a fost, de asemenea, etichetată drept „probabil” cancerigenă. Consumul de 50 de grame de carne procesată poate crește riscul cancerului intestinal cu 18%, au concluzionat experții.

5. Poate scădea și riscul apariției bolilor cardiovasculare

Oamenii de știință au descoperit că bolile cardiovasculare pot fi corelate cu consumul de carne roșie. Un studiu realizat la Lerner Research Institute a arătat faptul că un nutrient găsit în alimente, carnitina, contribuie la dezvoltarea bolilor de inimă.

Citește și:

Adevărul despre aceste 6 mituri extrem de cunoscute despre carbohidrați

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro