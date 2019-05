5 metode prin care poți crește nivelul de vitamina D din organism

Vitamina D este una dintre substanțele nutritive esențiale pentru buna funcționare a organismului nostru. Aceasta ajută la fixarea calciului în oase și la menținerea sănătății lor. De asemenea, are un rol important în întărirea sistemului imunitar și în menținerea funcției musculare.

În ultimul timp, un număr tot mai mare de persoane se confruntă cu un deficit de vitamina D, aproximativ 13% din populația lumii. Acesta apare ca urmare a expunerii insuficiente la soare, a tulburărilor de absorbție intestinală sau a unui aport alimentar redus. În absența acestei vitamine, metabolismul normal al oaselor are de suferit, așa că persoanele se pot confunta cu boli ca osteomalacia, osteopenia sau osteoporoză.

Cercetările arată că un nivel optim de vitamina D poate preveni afecțiuni că depresia, diabetul sau bolilele cardiovasculare. Cantitatea de vitamina D necesară pe zi ( exprimată în unități internaționale) este următoarea: copiii până într-un an 1000 UI, persoanele cu vârsta între 1 și 70 de ani 600 UI, iar persoanele de peste 71 de ani, 800 UI.

Iată care sunt cele șase metode prin care poți crește nivelul vitaminei D:

1.Expunerea la soare

Vitamina D este produsă în mod natural de corpul nostru atunci când pielea este expusă la soare. Conform cercetătorilor de la Harvard, sunt suficiente între 10 și 15 minute de stat la soare, de câteva ori pe săptămână fără a utiliza o cremă cu protecție solară pentru a asimila cantitatea necesară de vitamina D. Persoanele cu o culoare a pielii mai închisă trebuie să petreacă mai mult timp în razele soarelui decât cei cu o piele mai albă, din cauza că aceștia au un nivel mai ridicat de melanină, o componentă care inhibă producția acestei vitamine. Pe lângă culoarea pielii, mai mulți factori influențează cantitatea de vitamină asimilata: anotimpul, momentul zilei, nivelul de poluare al aerului sau poziționarea geografică. Cu toate acestea, în afară de cele 15 minute recomandate de către specialiști, nu uita să folosești o cremă cu protecție solară, indiferent de anotimp.

2. Consumă pește și fructe de mare

Carnea de pește este una dintre cele mai bogate alimente în vitamina D. Doar 100g de somon îți asigura 386 IU de vitamina D, aproape jumătate din doza necesară recomandată. Tonul, creveții, scoicile, sardinele sunt doar alte câteva exemple de alimente extrem de bogate în această vitamină, pe care specialiștii ni le recomandă.

3. Crește cantitatea de ciuperci consumate

Ciupercile reprezintă o altă sursă excelentă. Doar 200 de grame asigură 20% din necesarul zilnic. Cercetatorii recomandă ca după ce au fost culese, ciupercile să fie expuse la soare timp de jumătate de oră și abia apoi consumate. La fel ca și pielea noastră, ciupercile pot transforma ultravioletele în vitamine.

4. Include gălbenușul de ou în dieta ta

O sursă foarte bună de vitamina D este gălbenușul de ou. Două ouă întregi asigură 40% din necesarul zilnic de vitamina D. În plus, gălbenușul are mai mult calciu, fier, magneziu, fosfor și zinc decât albușul. Poți prepara ouălele fierte, poșat, sub formă de omletă sau ochiuri. Adaugă-le la micul dejun și nu numai, pentru că îți vor echilibra nivelul de vitamina D, dar îți și vor da senzația de sațietate pentru timp îndelungat.

5. Folosește suplimente

Pentru multe persoane, suplimentele reprezintă cea mai bună metodă prin care ajung să aibă un nivel optim de vitamina D. Aceasta există sub două forme, D2 și D3. În mod normal, D2 provine de la plante, iar cea din urmă de la animale. Specialiștii au ajuns la concluzia că vitamina D3 este mai eficientă decât D2, așa că dacă vrei să optezi pentru suplimente, alege-l pe acesta. Majoritatea suplimentelor pot fi luate fără prescripție medicală, însă este recomandat să consulți un medic înainte. O cantitate prea mare de vitamina D poate fi la fel de nocivă ca deficitul de vitamina D.

