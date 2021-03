Alina Pușcaș s-a accidentat la schi. Care este starea de sănătate a prezentatoarei TV?

Alina Pușcaș s-a accidentat la schi, într-o vacanță care ar fi trebuit să fie una relaxantă. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva! a avut, însă, ghinion pe pârtie, suferind o accidentare care s-a lăsat cu urmări ce au făcut-o să ajungă la medic. Acum, vedeta are piciorul drept imobilizat.

Vestea că Alina Pușcaș s-a accidentat la schi pe pârtia de la Sinaia a venit chiar de la aceasta, inițial pe contul său de Instagram, și mai apoi la Antena Stars. Incidentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, când Pușcaș, care schiază de șase ani, a ajuns la Sinaia. Deși experimentată, aceasta a ajuns pe o pârtie acoperită parțial cu gheață, iar condițiile nefavorabile au făcut-o să piardă controlul. Alina Pușcaș a căzut și a avut nevoie de îngrijiri medicale, genunchiul său fiind grav afectat.

Alina Pușcaș s-a accidentat. Cum va decurge recuperarea?

„Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb.”, a povestit aceasta pentru Antena Stars. „Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea. A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață. Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața. A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat în Elveția am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de genul ăsta ligamente, genunchi.”

După ce Alina Pușcaș s-a accidentat pe pârtie, a primit de la medic și vestea că va avea nevoie de timp și recuperare ca să-și revină. „Sunt în continuare cu orteză, este imobilizat piciorul drept. (…) Se pare că ligamentul colateral interior este afectat, de aceea trebuie să port câteva săptămâni această orteză fixă. Cel puțin 3 săptămâni va trebui să o port. Trebuie să am multă grijă. După o lună va trebui să fac o recuperare specială. Cu siguranță voi rămâne cu frică față de gheața pe care o poți întâlni pe pârtie. Greșeala mea a fost că am mers cu schiurle neascuțite”, a detaliat ea.

