Legătura șocantă dintre Adrian Sînă și armata unei țări aflate în conflict

Adrian Sînă, un cunoscut cântăreț din România, a reușit să își șocheze fanii după ce a postat mai multe mesaje de promovare împotriva Indiei, în contexte în care apărea alături de mai mulți generali pakistanezi. Asocierea dintre Sînă, din trupa Akcent, și autoritățile din Pakistan a fost dezvăluită de publicația Libertatea.

Adrian Sînă a avut un turneu în Pakistan, începând cu data de 24 noiembrie, iar ultimul concert a avut loc pe 8 decembrie. În luna septembrie, Adrian Sînă a postat pe contul său de Instagram o fotografie alături de doi generali pakistanezi, însă ce a atras cu adevărat atenția a fost descrierea fotografiei: „Happy defence day Pakistan”, a scris Adrian Sînă.

Kashmirul este o zonă disputată și o sursă de conflict între India și Pakistan. Artistul mai trebuia să aibă un concert și pe data de 24 noiembrie, dar și o conferință de presă, cu scopul de a se solidariza față de Kashmir, la Casa Guvernatorului din Lahore. Însă, conferința a fost anulată, iar locația concertului schimbată. Khawaja Asaj, care lucrează la agenția care a organizat evenimentul, a declarat pentru Libertatea faptul că: „Locația a fost schimbată din cauza unor aspecte tehnice și de securitate.”

Pe lângă asta, și Mansoor Malik, un jurnalist care a vorbit despre acest subiect, a dezvăluit pentru Libertatea următoarele: „Planul erau ca Akcent să susțină un concert la Casa Guvernatorului, urmat de o cină și o conferință de presă. Participanților la concert urmau să li se ofere steaguri din regiunea Kashmir, deoarece cântărețul ar fi vorbit despre încheierea atrocităților comise împotriva oamenilor asupriți din întreaga lume și din Kashmir.”

Nu este pentru prima dată când Adrian Sînă are concerte în Pakistan, el mai având și în luna aprilie concerte în aceeași zonă. Ba mai mult, Adrian Sînă a scris la descrierea unui clip postat pe Instagram, în care apare și un general pakistanez „Tea is fantastic”, care este o frază cunoscută și spusă de către pilotul Abhinandan Varthaman, luat drept prizonier în februarie 2019 de către armata locală. El a spus această frază în cadrul unui clip distribuit de armata pakistaneză. Pe lângă asta, în fotografie apare și purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Pakistaneze, Asif Ghafoor.

Adrian Sînă și-a promovat concertele pe care le-a avut în Pakistan și pe contul oficial Akcent de Twitter. Cu toate acestea, în mediul online au existat mai multe reacții din partea pakistanezilor, punctând faptul că el s-a implicat într-o situație în care imaginea lui poate avea de suferit.

Coming to Lahore on 24 Nov and would love to have a fantastic cup of tea with you at Governor House VOK organized by J.H Entertainment thanks to P.M of Pakistan Mr. Imran Khan, Governor Punjab, CM Punjab, Women Development Task Force Punjab Ms. Tanzila Imran Khan@peaceforchange

— Akcent (@akcentofficial) 19 octombrie 2019