Greta Thunberg a fost desemnată cea mai influentă persoană a lumii și merită acest titlu

Cu siguranță ai auzit până acum, măcar o dată, de Greta Thunberg, iar dacă nu, află că Greta este o activistă de mediu în vârstă de 16 ani, extrem de cunoscută datorită faptului că a lansat mișcarea Fridays for Future, motiv pentru care a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace.

Greta a primit titlul de „Personalitatea Anului 2019”, titlu acordat de revista Time și pe care publicația îl acordă la finalul fiecărui an. Probabil că deja te întrebi ce a făcut ea până la vârsta asta de a primit acest titlu. Ei bine, află că a inițiat nenumărate proteste și s-a implicat activ în lupta împotriva schimbărilor climatice.

