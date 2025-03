Larisa Iordache, primele declarații despre botezul fetiței sale. Când va avea loc evenimentul: „Ne-am gândit că ar fi frumos…”

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

În cadrul unui interviu acordat recent, Larisa Iordache a vorbit despre botezul fetiței sale, care va avea loc pe o dată cu o semnificație specială. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au început deja pregătirile pentru eveniment.

„Da, o să așteptăm până în iunie. Momentan avem câteva idei pe foaie și curând o să ne punem pe treabă, să organizăm totul. Ne-am gândit că ar fi frumos să facem botezul pe 8 iunie, chiar în ziua în care ne-am cununat civil, plus că eu eram însărcinată atunci, însă nu știam. Și atunci ar fi drăguț ca pe aceeași dată să fie și ziua botezului. 8 întors este semnul infinitului și atunci iubirea a venit pentru noi ca un val imens când a apărut ea în viața noastră”, a declarat Larisa Iordache pentru cancan.ro .

Momentan, Larisa Iordache și soțul ei își doresc un botez restrâns, însă încă mai sunt în discuții în această privință.

Larisa Iordache a făcut recent primele declarații în ceea ce privește nașterea. Fosta gimnastă a dezvăluit faptul că din cauza unor probleme de sănătate, a trebuit să se interneze în spital mai devreme. Din fericire, acestea nu au fost grave, iar nașterea a decurs foarte bine.

„Suntem bine și eu, și fetița. Sunt puțin obosită, dar bine. Am născut pe 28 februarie, ultima zi din lună. Din păcate, eu cu o seară înainte am intrat în spital pentru că am avut febră, dar e totul bine că mi-am revenit și a decurs normal și bine nașterea”, a declarat Larisa Iordache pentru cancan.ro.