Larisa Iordache își mai dorește copii. Ce spune despre posibilitatea unei noi sarcini

Larisa Iordache a vorbit despre schimbările din viața sa după ce a devenit mamă, dar și despre planurile pentru viitor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Larisa Iordache și fiica ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

La un an și șapte luni de la venirea pe lume a fiicei sale, Larisa Iordache încearcă să găsească din nou un echilibru între rolul de mamă și timpul dedicat propriei persoane. Amira a început grădinița, iar fosta gimnastă spune că această nouă etapă îi permite să se concentreze mai mult și asupra lucrurilor pe care și le dorește pentru ea.

Larisa Iordache, despre echilibru și rolul de mamă

După nașterea prin cezariană, Larisa Iordache a preferat să nu grăbească revenirea la forma fizică de dinainte de sarcină. Și-a acordat timp pentru recuperare, însă acum spune că își dorește să slăbească puțin și să reintroducă în program momentele dedicate propriei stări de bine. În această perioadă se poate baza atât pe soțul său, Cristian, cât și pe bunici, care petrec timp cu Amira.

„Sunt într-o perioadă în care vreau să mai slăbesc puțin, pentru că i-am oferit timp corpului meu să se refacă după operația de cezariană și cred că acum a venit momentul să fac și eu ceva în plus. Amira a mai crescut puțin, merge și la grădiniță, la bunici, stă cu Cristian și atunci trebuie să mă ocup și eu puțin de mine. Cred că fiecare femeie trebuie să facă acest lucru, pentru că avem nevoie și de timp de recreere”, a declarat Larisa Iordache pentru Click!.

Larisa Iordache își mai dorește copii

Fosta gimnastă nu ascunde faptul că ea și Cristian își imaginează o familie numeroasă. Totuși, cei doi nu au stabilit că al doilea copil trebuie să vină în viitorul apropiat. Înainte de a face acest pas, Larisa și soțul ei vor să ducă la bun sfârșit câteva planuri personale și profesionale. O nouă sarcină este însă binevenită atunci când va apărea momentul potrivit.

„Ne dorim o familie numeroasă, desigur, dar Dumnezeu îți dă atât cât poți duce. Consider că, momentan, trebuie să mai așteptăm puțin. Mai avem câteva planuri pe partea personală și profesională pe care trebuie să le împlinim. Iar când va veni… Doamne ajută! Noi suntem cu brațele deschise și ne vom bucura”, a mai completat Larisa Iordache.

Larisa Iordache, clipe grele în spital cu fiica ei

Larisa Iordache a ajuns la spital cu fiica ei, Amira, pentru că aceasta s-a confruntat cu mai multe episoade de vărsături. Fosta gimnastă a cerut ajutorul medicilor, însă, experiența a lăsat-o cu un gust amar. Ea a relatat cum a trebuit să aștepte mai multe ore până când ea și Amira să fie preluate de un personal medical, cu toate că fiicei sale îi era vizibil foarte rău. 

„Este atât de dezamăgitor să stai 2 ore și jumătate pentru a intra într-un cabinet atunci când copilul tău se simte rău. Și toate astea în toul nopții. Mai ales când vine deja de acasă după 3 episoade de vărsături, iar în timp așteptării copilul mai are încă un episod de vărsătură chiar în fața personalului medical. Îl văd. Știu de ce ești acolo. Și totuși… rămâi în așteptare. Noi, adulții, putem să așteptăm. Putem să înțelegem că mai sunt urgențe, că poate personalul este insuficient, că există proceduri. Dar cum îi explici unui copil care nici măcar 2 ani nu are că trebuie să aibă răbdare? Cum îi spui să nu mai plângă, că „mai este puțin și plecăm”, când el se simte rău și tot ce își dorește este să îi fie mai bine? Iar după 2 ore și jumătate în așteptare, intri în cabinet și mai aștepți.”

Larisa Iordache a ținut să explice faptul că nu dă vina pe personalul medical, care este insuficient, ci mai degrabă pe procedurile existente pe care a fost nevoită să le facă până când cineva să se poată ocupa de fiica ei, Amira. 

„Copilul plânge, este obosit, speriat și inconfortabil, dar înainte de orice trebuie completate foi, introduse date, bifate proceduri. Și inevitabil, te întrebi: când au ajuns foile să pară mai importante decât omul din fața noastră? Înțeleg că există protocoale. Înțeleg că medicii au responsabilități și că nu orice caz este o urgență medicală. Dar cred că putem vorbi și despre empatie, organizare și despre nevoile unui copil atât de mic. Sunt sigură că nu sunt singura mamă care a trecut prin asta. Probabil există părinți care au așteptat chiar mai mult. Și poate cel mai trist este sentimentul de neputință. Ajungi să îți fie teamă să spui că ceva ți se pare nedrept, pentru că depinzi de omul din fața ta pentru ca propriul copil să primească ajutor. Așa că taci. Aștepți. Îți ții copilul în brațe și speră să treacă timpul mai repede. Mergem la spital pentru că, în acel moment, îl vedem ca pe locul în care copilul nostru va primi ajutor. Ca pe tine „salvarea” noastră. Nu cer tratament preferențial. Nu cer să trecem înaintea unei urgențe. Cer doar ca, dincolo de hârtii, proceduri și ore de așteptare, să nu uităm că în fața noastră este un copil care suferă. Și că uneori puțină empatie poate schimba complet felul în care un părinte și un copil trăiesc un astfel de moment.”

Citește și:
Cum fac față Theo Rose și Anghel Damian provocărilor din creșterea fiului lor, Sasha. Dezvăluirile regizorului: „Unul dintre noi cedează'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sărbătoresc doi ani de căsnicie. Mesajul transmis de actriță
People
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sărbătoresc doi ani de căsnicie. Mesajul transmis de actriță
Prințul George, schimbare importantă odată cu începerea studiilor la Eton College. Regula strictă pe care trebuie să o respecte
People
Prințul George, schimbare importantă odată cu începerea studiilor la Eton College. Regula strictă pe care trebuie să o respecte
Barack și Michelle Obama au aniversat 34 de ani de căsnicie. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: "Să te iubesc devine din ce în ce mai frumos"
People
Barack și Michelle Obama au aniversat 34 de ani de căsnicie. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: "Să te iubesc devine din ce în ce mai frumos"
Mona Segall, dezvăluiri despre Irina Fodor. Cum a ajuns vedeta să prezinte "Asia Express" și "Chefi la cuțite"
People
Mona Segall, dezvăluiri despre Irina Fodor. Cum a ajuns vedeta să prezinte "Asia Express" și "Chefi la cuțite"
Cristina Ștefania, apariții stylish la Paris Fashion Week. Ce a purtat artista și alături de ce staruri K-pop a fost surprinsă
People
Cristina Ștefania, apariții stylish la Paris Fashion Week. Ce a purtat artista și alături de ce staruri K-pop a fost surprinsă
Prințul Harry și Meghan Markle, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie
People
Prințul Harry și Meghan Markle, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii, reacție după criticile primite pentru că a refuzat un date: „Prefer să fiu judecată”
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Vortexul polar ar putea avea un comportament neobișnuit în această iarnă. Ce ar putea aduce în România în lunile următoare
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: "Câteodată e o perioadă grea"
Nicole Cherry, despre dorința de a deveni din nou mamă. Ce a dezvăluit despre fiica ei, Anastasia: "Câteodată e o perioadă grea"
People

Nicole Cherry a dezvăluit dacă mai vrea sau nu să devină din nou mamă. Artista are o fiică, pe nume Anastasia, de care se bucură zilnic.

+ Mai multe
Dana Nălbaru și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum vedeta: "L-am tuns singură"
Dana Nălbaru și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum vedeta: "L-am tuns singură"
People

Dana Nălbaru le-a dezvăluit fanilor că și-a făcut o schimbare de look. Fosta solistă a trupei Hi-Q a decis să se tundă singură și a arătat primele imagini cu transformarea.

+ Mai multe
Johnny Depp, gest bizar la o petrecere din Las Vegas. Ce a făcut actorul în fața fotografilor
Johnny Depp, gest bizar la o petrecere din Las Vegas. Ce a făcut actorul în fața fotografilor
People

O petrecere organizată în Las Vegas a oferit unul dintre cele mai neobișnuite momente cu Johnny Depp din ultima perioadă, actorul fiind filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale din decor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC