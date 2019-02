Lady Gaga, despre relația cu Bradley Cooper: „Oamenii au văzut iubire și, ghiciți ce, este exact ceea ce voiam să vedeți”

Lady Gaga a fost invitată în emisiunea lui Jimmy Kimmel ieri, primul talk show la care este prezentă după interpretarea emoționantă a melodiei „Shallow” alături de Bradley Cooper, pe scena de la Premiile Oscar, duminica trecută. Având în vedere reacția internetului în urma prestației celor doi, Jimmy Kimmel a întrebat-o pe Lady Gaga ce crede despre zvonurile apărute.

#SneakPeek – the question weve all been asking! @LadyGaga on #Kimmel TONIGHT! pic.twitter.com/52xTvdYVFq

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) 28 februarie 2019