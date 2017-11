Kylie Jenner vrea ca noi sa stim ca e logodita…?!

Kylie Jenner cu siguranta nu posteaza nimic intamplator pe conturile sale de social media. Acestea fiind zise, suntem destul de sigure ca cea mai mica din familia Kardashian-Jenner vrea sa ne transmita ceva…

Nu demult, Kylie Jenner a postat pe Snapchat o imagine cu ea, in timp ce conduce. In aceasta imagine se poate observa mana ei (cu o manichiura perfecta, bineinteles), pe volan. Insa pe degetul pe care ar sta, in mod normal, un inel de logodna obervam un inel pe care nu l-am mai vazut pana acum. Un inel care seamana foarte bine cu un inel de logodna, cu diamant. Oare Kylie vrea ca noi sa stim ca e logodita…?!

Kylie este intr-o relatie de cinci luni cu Travis Scott, care, dupa zvonrile din presa, ar fi tatal copilului ei. Cu toate acestea, nici faptul ca Jenner ar fi insarcinata nu a fost confirmat inca. Nu mai stim ce sa credem!

Foto: Instagram, Snapchat