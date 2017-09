Perez Hilton ii spune lui Kylie Jenner sa avorteze – iar asta nu e deloc ok

In cazul in care in ultimele zile nu ai fost la curent cu ce se intampla in una dintre cele mai faimoase familiie din Statele Unite, iti prezentam vestea care a uimit o lume intreaga. Kylie Jenner, mezina familiei Jenner-Kardashian se pare ca ar fi insarcinata cu Travis Scott.

Pana acum nici Kylie, nici Travis nu au comentat stirea, iar Kris Jenner, intrebata in timpul unei emisiuni in direct de catre Ryan Seacrest printr-un mesaj ce poate spune despre Kylie, a raspuns ca aceasta nu confirma nimic.

Cu toate acestea, un alt membru al familiei a decis sa vorbeasca despre posibila sarcina, de fapt, sa o confirme. Reprezentatul lui Caitlyn Jenner a declarat pentru publicatia The Sun ca mezina familiei si totodata cea care detine un imperiu in lumea produselor de make-up, este insarcinata.

Potrivit mai multor tabloide, Kylie este insarcinata cu iubitul ei de 5 luni, Travis Scott, iar cei doi se pare vor avea o fetita.

Dincolo de toate comentatiile care au aparut pe internet, mesajul lui Perez Hilton a fost cel mai criticat. Bloggerul a postat pe Youtube un video in care afirma ca, daca ar fi Kris Jenner, i-ar spune fiicei sale, Kylie, sa faca un avort.

Acesta explica cum el considera ca relatia mezinei Jenner cu Travis Scott nu este una serioasa, care va dura si, in plus, Kylie are doar 20 ani, asadar va fi un copil care va avea grija de alt copil. Totodata, Perez declara ca totul va ajuta afacerea, dar si serialul “Keeping up with the Kardashians”, asadar este de inteles de ce aceasta pastreaza copilul.

In stilul lui caracteristic, Perez Hilton incearca sa explice si pare foarte convins ca parerea sa si tot ceea ce spune este un lucru absolut normal, firesc si demn de apreciere. In schimb, oamenii din intreaga lume au considerat mesajul lui drept unul jignitor, umilitor si extrem de gresit. Avand in vedere ca declara ca este pro viata, cum poate spune ca cine ar trebui sa faca un avort. De fapt, cum poate crede ca este ok sa ii spui cuiva sa faca avort?

Da, Kylie este tanara si da, relatia ei cu Travis s-ar putea sa nu dureze pentru totdeauna, insa sa fim seriosi, ar fi ceva nou la Hollywood? Cu toate acestea, nimeni nu are dreptul sa vorbeasca despre alegerea unei alte persoane, mai ales cand vine vorba de o sarcina. Indiferent de modul in care Kylie va creste acest copil, daca este cu adevarat insarcinata, nimeni nu are dreptul sa ii judece alegerile.

In plus, cum poate cineva care declara ca iubeste viata si copiii sa ii spuna altcuiva ce sa faca cu propriul corp? E adevarat ca membrii familiei Jenner-Kardashian au impartasit poate un pic prea mult din viata lor personala, insa asta nu da dreptul nimanui sa le critice alegerile, mai ales cand vine vorba despre un subiect atat de important.

Perez Hilton se declara un aparator al vietii si un tata extraordinar – “Iau in serios rolul de tata si fac tot ce pot pentru a fi cel mai bun tata. Stiu ce inseamna sa fii un parinte bun. Stiu totodata ca bonele sunt importante, dar nimic nu poate inlocui iubirea, disciplina si legatura pe care o mama sau un tata o are – o mama sau un tata prezent. Daca bonele iti vor creste copilul, ce rost are?”.

Ceea ce Perez Hilton uita insa, este ca inainte de a fi un tata bun, trebuie sa fii o persoana decenta, pentru a te asigura ca ii vei oferi copilului tau educatia potrivita, iar faptul ca lui i s-a parut ceva normal sa isi exprime intr-un mod atat de brutal parerea despre Kylie Jenner, arata ca mai are de lucrat la acest aspect.

Avortul nu este un lucru pe care cineva si-l doreste, este o experienta traumatizanta pentru orice persoana, indiferent ca vorbim despre o vedeta sau nu. Chiar si in cazul lui Kylie Jenner, un astfel de sfat nu poate fi considerat decat revoltator. Este decizia ei ce va face in viitor si nicidecum a unui blogger care pare sa fi inteles deja viata tuturor vedetelor asa de bine, incat si-a creat un job in care vorbeste despre acestea.

Ce este si mai gresit? Perez Hilton a postat o continuare, insa nicidecum pentru a-si cere scuze, ci pentru a-si explica inca o data sfatul, adaugand ca nu ii spune el direct lui Kylie, ci pur si simplu daca ar fi fost Kris Jenner, asta ar fi zis. Ei bine, noroc ca nu este, nu-i asa?

Foto: Instagram