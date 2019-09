Kylie Jenner și iubitul ei, Travis Scott au pozat pentru revista Playboy

Kylie Jenner a postat pe contul personal de Instagram o imagine hot cu ea, alături de iubitul ei, Travis Scott. El poartă doar o pereche de jeans, iar Kylie este complet goală.

„Când Houston se întâlnește cu LA”, a fost descrierea pusă de Kylie la poza de pe Instagram, alături de hashtag-ul „#ComingSoon” („în curând”).

Nu doar Kylie Jenner a postat o imagine în legătură cu faptul că va apărea în noua revistă Playboy, ci și pe contul de Instagram al revistei sunt câteva imagini cu ea.

Kylie i-a făcut și o declarație extrem de emoționană iubitului ei, Travis Scott: „Ești cel mai bun prieten al meu. Cu toate suișurile și coborâșurile pe care le-am avut până acum în relație, le-am putut depăși și să fim mult mai puternici acum.”

După moartea fondatorului revistei Playboy, Hugh Hefner, în anul 2017, membrii echipei au decis să își schimbe strategia și să aibă parte în echipă și de persoane mult mai tinere. Editorul executiv, Shane Singh, a povestit luna trecută pentru The New York Times care este noua lor abordare în ceea ce privește materialele pe care le realizează. „Am vorbit destul de mult despre cum un lucru devine obiectificat de la sine sau când are acordul să fie așa, dar și când este vorba despre un act artistic. Atunci când obiectificarea este de comun acord are în vederea ideea că o persoană se simte bine în pielea ei și își dorește atenția celorlați. Iar dacă este vorba și despre artă, dar și despre o obiectificare consensuală, atunci este un câștig extrem de mare pentru noi.”

