Kim Kardashian dezvăluie detalii despre filmarea actului sexual care a făcut-o celebră

În timpul unei discuții cu Scott Disick și Kendall Jenner, din cadrul episodului de weekend-ul trecut din Keeping Up with the Kardashians, Kim le-a povestit despre perioada plină de petreceri și deciziile mai puțin raționale pe care le-a luat la acel moment.

Având în vedere că a participat recent la reuniunea cu foștii colegi de liceu, Scott a întrebat-o pe Kim „Erai distractivă, nu? La un moment dat, erai destul de sălbatică, așa e?'. Kim a răspuns foarte hotărâtă „Da! M-am căsătorit după ce consumasem ecstasy', a admis Kim, referindu-se la scurta căsnicie pe care a avut-o cu productătorul Damon Thomas. „Am consumat ecstasy o dată și m-am căsătorit, a doua oară m-am filmat în timp ce făceam sex. Ca și când ceva rău s-ar fi putut întâmpla', a continuat Kim.

„Consumasei ecstasy când ai făcut caseta?', a întrebat Scott uimit. „Bineînțeles. Toată lumea știe, maxilarul îmi tremura încontinuu', a răspuns Kim.

După confesiune, Kim le-a povestit lui Scott și lui Kendall despre cum a petrecut o noapte în Ibiza cu Paris Hilton. „Kendall nu știe nimic din ce obișnuiam să fac. Am trecut printr-o perioadă mai sălbatică în urmă cu mai mulți ani. Nu mai sunt așa'.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

